Забарный: Мы уже достаточно напроигрывались в Лиге чемпионов, пора добыть победу

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от поединка с "Ювентусом" в Турине (0:3).

- Мирча Луческу неоднократно подчеркивал, что в матчах с такими соперниками, как "Ювентус" и "Барселона" молодые игроки получили бесценный опыт. Что ты для себя почерпнул прежде всего?

- В таких матчах мы приобретаем большой опыт и это бесценно, тем более для молодых футболистов. Я для себя увидел, что нужно стремиться быстрее принимать решения на поле, потому что на таком уровне даже доля секунды может решить исход поединка. В то же время, эти матчи придают уверенности в своих силах, в себе и команде.

- В чем "Ювентус" превзошёл вас вчера?

- Прежде всего, в том, что они сильнее в индивидуальном плане. Они выиграли за счёт индивидуальностей. Особых игровых предпосылок победить у них не было. Все то, что они создали и реализовали – результат наших индивидуальных ошибок. Не могу сказать, что нам не по силам тягаться с такими командами. Нужно учиться и думаю, у нас все еще впереди.

- То есть, результат встречи предопределили несколько ошибок?

- Считаю, что мы смотрелись неплохо, особенно в первом тайме. В последнее время у нас с этим проблема: первый тайм проводим на хорошем уровне, а во втором что-то идет не так. В этом надо разобраться и провести работу над ошибками.

- Во вчерашнем матче ты часто действовал индивидуально против Роналду. Каково было противостоять одному из двух лучших футболистов нынешней эпохи?

- Это было сложно. Тяжело было удержать Роналду на стандартах, он очень умело вырывался от меня, и я не мог даже его заблокировать. Видно, что у него огромный опыт и что он всегда знает, что ему делать.

- Между игровыми эпизодами не перекидывался с Криштиану парой слов?

- Нет, не до этого было.

- Альваро Мората довольно быстро "посадил" тебя на желтую карточку… В этом эпизоде тоже сказалась разница в опыте?

- В том моменте он "прочитал" мои действия, что я собираюсь убирать мяч вправо, и я просто случайно задел его голову. Мората на опыте почувствовал контакт и сразу же упал. Если бы не падал, могли бы продолжить играть. В этой карточке, конечно, его заслуга.

- Что Мистер говорил после игры? Успокоил вас или указал на ошибки?

- Разбора матча пока не было, это только предстоит сделать. Мистер выразил сожаление, что, имея хорошие предпосылки, моменты, мы ними не распоряжаемся, не можем забить, не выжимаем максимум, а также допускаем простейшие ошибки в обороне.

- В заключительном матче группы с "Ференцварошем" уже решительно настроены на победу?

- Сперва нам предстоит не менее важный матч с "Мариуполем", только после него будем думать про "Ференцварош". Важно обыграть "Мариуполь", чтобы остаться на первой позиции в турнирной таблице.

- Но говоря о еврокубках, как считаешь, достаточно ли опыта этих пяти туров ЛЧ, чтобы в 6-м использовать его на деле и добыть путевку в евровесну?

- Пока сложно судить, достаточно ли мы уже приобрели опыта или нет. Одно можно сказать, что "Ференцварош" - команда, которая будет давать нам играть в наш футбол. Думаю, что мы уже достаточно "напроигрывались" в Лиге чемпионов, пора добыть победу.