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Пятка Гризманна и штрафной Кахведжи. Стали известны претенденты на лучший гол пятого тура ЛЧ

Лига Чемпионов
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Пятка Гризманна и штрафной Кахведжи. Стали известны претенденты на лучший гол пятого тура ЛЧ
UA-Футбол
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Стали известны претеденты на звание автора лучшего гола пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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Претендентов четыре - Антуан Гризманн (гол "Ференцварошу"), Александер Шольц (гол "Аталанте"), Мади Камара (гол "Марселю") и Ирфан Кахведжи (гол "РБ Лейпцигу").

Ранее стало известно, что Анатолий Трубин попал в команду лучших игроков.

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В статье: Антуан Гризманн Александр Шольц
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