Пятка Гризманна и штрафной Кахведжи. Стали известны претенденты на лучший гол пятого тура ЛЧ

Стали известны претеденты на звание автора лучшего гола пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Претендентов четыре - Антуан Гризманн (гол "Ференцварошу"), Александер Шольц (гол "Аталанте"), Мади Камара (гол "Марселю") и Ирфан Кахведжи (гол "РБ Лейпцигу").

