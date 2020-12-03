Лига Чемпионов
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Пятка Гризманна и штрафной Кахведжи. Стали известны претенденты на лучший гол пятого тура ЛЧ
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Стали известны претеденты на звание автора лучшего гола пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Претендентов четыре - Антуан Гризманн (гол "Ференцварошу"), Александер Шольц (гол "Аталанте"), Мади Камара (гол "Марселю") и Ирфан Кахведжи (гол "РБ Лейпцигу").
Who should win Goal of the Week? ⚽️????#UCLGOTW | @nissansports | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020
Ранее стало известно, что Анатолий Трубин попал в команду
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