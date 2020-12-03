Назарина: Будем ехать в Брагу за победой - они нас здесь обыграли, а мы их там

Полузащитник "Зари" Егор Назарина в эфире ТК Футбол прокомментировал победу команды над "Лестером" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы.

– Всегда приятно побеждать в Лиге Европы, вдвойне приятнее побеждать такие команды. Наша цель и мечта сегодня была – заработать 3 очка. Все рады, по другому быть не может.

С одной стороны, тяжелый матч, но после такой победы сил еще больше – хочется играть. Мы проделали большую работу, ребята молодцы, мы добились того, о чем мечтали.

- Абсолютный контроль ситуации был в первые 15 минут. Были готовы, что "Лестер" отдаст мяч?

– Это можно было предполагать, ведь команда уже решила задачу выхода из группы. Мы видели, что играл не основной состав, поэтому мы были готовы. Мы ставили задачу владеть мячом, играть первым номером, так и получилось.

- Узнавали в перерыве результат параллельного матча? Какой он налаживает отпечаток?

– Если честно, и сейчас не знаю результат параллельного матча.

- "Брага" победила.

– Ну ничего. Всегда приятно участвовать в Лиге Европы, играть с такими командами, это для нас опыт. Будем ехать в Брагу за победой, они нас здесь обыграли, а мы их там.