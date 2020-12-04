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Динамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Подводим итоги выступления наших клубов в Европе

Динамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9
UA-Футбол
Новина українською

Всем привет! С Вами девятый выпуск подкаста "Халат Милевского" - мы снова выходим в видео формате. Ведущие шоу Александр Рыженко и Георгий Грошев, вместе с известным украинским тренером Александром Севидовым, обсуждают украинский футбол.

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Мы не прошли стороной матчи украинских команд в еврокубках, которые на троих добыли две победы. В новом выпуске говорим о "Шахтере", "Динамо" и "Заре".

Трио экспертов обсудили причины второго триумфа "Шахтера" в игре с "Реалом", критиковали и защищали киевское "Динамо" и отмечали триумф "Зари" в Лиге Европы. Также сделали прогнозы на шестой еврокубковый тур.

Вы можете посмотреть видеоподкаст на Youtube или прослушать на CastBox.

  • 00:00 - Начало
  • 00:38 - Заря изменила рисунок игры
  • 05:22 - Никола Василь - один из главных героев Зари
  • 06:21 - Заря победила не без доли везения
  • 09:21 - Выбираем лучшего игрока Зари
  • 12:46 - Прогнозы на матч Брага - Заря
  • 16:02 - Реал более удобный для Шахтера, чем Боруссия
  • 18:02 - Зидан не сделал выводов после первого матча с Шахтером
  • 18:29 - Каштру снова решил сыграть от обороны
  • 21:47 - У Реала не нашлось лидера в атаке
  • 25:13 - Тайсон - лидер, который нужен Шахтеру
  • 28:47 - Виктору Коваленко смена клуба может пойти на пользу
  • 32:45 - Победа над Интером докажет уровень Каштру
  • 37:54 - Матч Интер - Шахтер спрогнозировать трудно
  • 43:16 - Динамо сыграло в робкий футбол
  • 45:21 - Цыганков не был лидером Динамо
  • 46:09 - У киевлян нет футболистов для лучшей игры
  • 52:00 - Динамо - не уровень Лиги Чемпионов?
  • 58:23 - Фолил ли Бонуччи против Вербичи?
  • 1:00:24 - Прогнозы на последний матч Динамо в ЛЧ

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Тайсон Мирча Луческу Заря (Луганск) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Александр Севидов Рафаэль Варан Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лестер Сити Тете Луиш Каштру Подкаст Халат Милевского
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