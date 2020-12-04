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Динамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9
Подводим итоги выступления наших клубов в Европе
Всем привет! С Вами девятый выпуск подкаста "Халат Милевского" - мы снова выходим в видео формате. Ведущие шоу Александр Рыженко и Георгий Грошев, вместе с известным украинским тренером Александром Севидовым, обсуждают украинский футбол.
Мы не прошли стороной матчи украинских команд в еврокубках, которые на троих добыли две победы. В новом выпуске говорим о "Шахтере", "Динамо" и "Заре".
Трио экспертов обсудили причины второго триумфа "Шахтера" в игре с "Реалом", критиковали и защищали киевское "Динамо" и отмечали триумф "Зари" в Лиге Европы. Также сделали прогнозы на шестой еврокубковый тур.
Вы можете посмотреть видеоподкаст на Youtube или прослушать на CastBox.
- 00:00 - Начало
- 00:38 - Заря изменила рисунок игры
- 05:22 - Никола Василь - один из главных героев Зари
- 06:21 - Заря победила не без доли везения
- 09:21 - Выбираем лучшего игрока Зари
- 12:46 - Прогнозы на матч Брага - Заря
- 16:02 - Реал более удобный для Шахтера, чем Боруссия
- 18:02 - Зидан не сделал выводов после первого матча с Шахтером
- 18:29 - Каштру снова решил сыграть от обороны
- 21:47 - У Реала не нашлось лидера в атаке
- 25:13 - Тайсон - лидер, который нужен Шахтеру
- 28:47 - Виктору Коваленко смена клуба может пойти на пользу
- 32:45 - Победа над Интером докажет уровень Каштру
- 37:54 - Матч Интер - Шахтер спрогнозировать трудно
- 43:16 - Динамо сыграло в робкий футбол
- 45:21 - Цыганков не был лидером Динамо
- 46:09 - У киевлян нет футболистов для лучшей игры
- 52:00 - Динамо - не уровень Лиги Чемпионов?
- 58:23 - Фолил ли Бонуччи против Вербичи?
- 1:00:24 - Прогнозы на последний матч Динамо в ЛЧ
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
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