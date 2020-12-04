Динамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9

Всем привет! С Вами девятый выпуск подкаста "Халат Милевского" - мы снова выходим в видео формате. Ведущие шоу Александр Рыженко и Георгий Грошев, вместе с известным украинским тренером Александром Севидовым, обсуждают украинский футбол.

Мы не прошли стороной матчи украинских команд в еврокубках, которые на троих добыли две победы. В новом выпуске говорим о "Шахтере", "Динамо" и "Заре".

Трио экспертов обсудили причины второго триумфа "Шахтера" в игре с "Реалом", критиковали и защищали киевское "Динамо" и отмечали триумф "Зари" в Лиге Европы. Также сделали прогнозы на шестой еврокубковый тур.

Вы можете посмотреть видеоподкаст на Youtube или прослушать на CastBox.

00:00 - Начало

00:38 - Заря изменила рисунок игры

05:22 - Никола Василь - один из главных героев Зари

06:21 - Заря победила не без доли везения

09:21 - Выбираем лучшего игрока Зари

12:46 - Прогнозы на матч Брага - Заря

16:02 - Реал более удобный для Шахтера, чем Боруссия

18:02 - Зидан не сделал выводов после первого матча с Шахтером

18:29 - Каштру снова решил сыграть от обороны

21:47 - У Реала не нашлось лидера в атаке

25:13 - Тайсон - лидер, который нужен Шахтеру

28:47 - Виктору Коваленко смена клуба может пойти на пользу

32:45 - Победа над Интером докажет уровень Каштру

37:54 - Матч Интер - Шахтер спрогнозировать трудно

43:16 - Динамо сыграло в робкий футбол

45:21 - Цыганков не был лидером Динамо

46:09 - У киевлян нет футболистов для лучшей игры

52:00 - Динамо - не уровень Лиги Чемпионов?

58:23 - Фолил ли Бонуччи против Вербичи?

1:00:24 - Прогнозы на последний матч Динамо в ЛЧ

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