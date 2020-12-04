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Денисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Футболы попробуют договорится с Megogo

Денисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов
Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов подтвердил информацию о том, что каналы не смоли выиграть тендер УЕФА на показ еврокубков сезонов 2021-2024, но при этом заявил, что Футболы намерены договариваться о сублицензии с Megogo.

"В понедельник в интернет попала неофициальная информация о результате тендера. Но это был не тот день, когда мы узнали результаты. Мы с этой информацией жили с 20 ноября о том, что мы его не выиграли. Победитель объявит себя только после того, как подпишет де-юре бумаги с УЕФА. Тендер выиграла компания Megogo, их права вступают с лета 2021 года. Хочу лишь сказать, что ситуация не выглядела так, что мы где-то грубо ошиблись. Не было фатальной ошибки в подаче заявки и просчете цены, которую мы давали. Мы подошли к тендеру со сдержанным оптимизмом. Понимали, что, то, что необходимо было вывалить на стол УЕФА, мы не готовы были. Поэтому мы с лета не правообладатели.

Но это не линейные вопросы, что мы точно не будем показывать. Много спрашивают, будем ли мы договариваться с Megogo. На сегодняшний день они не являются правообладателями, но они транслируют матчи турнира от Воли. Какие будут конфигурации в будущем - сказать сложно. Будем договариваться, ведь Megogo нужны наши каналы, ведь мы транслируем отбор к чемпионату мира, Евро, Украинскую Премьер-Лигу. Нам тоже нужен контент Лиги чемпионов. Могут быть взаимовыгодные позиции, которые можно обсудить. Стороны определятся, как они видят сотрудничество по контенту. Тогда и будет ясно, как с лета 2021 года в Украине будет осуществляться показ Лиги чемпионов и Лиги Европы. В правах все циклично. Здесь нет такой ситуации, когда один игрок на рынке что-то теряет навсегда. Уже через полгода следующий тендер на АПЛ. Там тоже будет борьба, она идет постоянно", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Megogo
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Конфуцій (Львів)
04.12.2020 в 16:49
"Вывалить на стол УЕФА" ???Це така данбаська ділова мова ???
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0
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Saturn (Киев)
04.12.2020 в 16:48
А Megogo чей канал?
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0
0
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Saturn (Киев)
04.12.2020 в 16:53
Украинский предприниматель Владимир Боровик
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0
0
TonyAdams (Донецк)
04.12.2020 в 16:39
Думаю договорятся.
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
04.12.2020 в 16:33
Простіше кажучи, обiср@лись
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:25
пенисов, ты уже выучил, чем упражнения с булавами отличаются от упражнений с лентой?)
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+6
-1
lingotto (Київ)
04.12.2020 в 16:46
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0
0


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