Денисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов подтвердил информацию о том, что каналы не смоли выиграть тендер УЕФА на показ еврокубков сезонов 2021-2024 , но при этом заявил, что Футболы намерены договариваться о сублицензии с Megogo.

"В понедельник в интернет попала неофициальная информация о результате тендера. Но это был не тот день, когда мы узнали результаты. Мы с этой информацией жили с 20 ноября о том, что мы его не выиграли. Победитель объявит себя только после того, как подпишет де-юре бумаги с УЕФА. Тендер выиграла компания Megogo, их права вступают с лета 2021 года. Хочу лишь сказать, что ситуация не выглядела так, что мы где-то грубо ошиблись. Не было фатальной ошибки в подаче заявки и просчете цены, которую мы давали. Мы подошли к тендеру со сдержанным оптимизмом. Понимали, что, то, что необходимо было вывалить на стол УЕФА, мы не готовы были. Поэтому мы с лета не правообладатели.

Но это не линейные вопросы, что мы точно не будем показывать. Много спрашивают, будем ли мы договариваться с Megogo. На сегодняшний день они не являются правообладателями, но они транслируют матчи турнира от Воли. Какие будут конфигурации в будущем - сказать сложно. Будем договариваться, ведь Megogo нужны наши каналы, ведь мы транслируем отбор к чемпионату мира, Евро, Украинскую Премьер-Лигу. Нам тоже нужен контент Лиги чемпионов. Могут быть взаимовыгодные позиции, которые можно обсудить. Стороны определятся, как они видят сотрудничество по контенту. Тогда и будет ясно, как с лета 2021 года в Украине будет осуществляться показ Лиги чемпионов и Лиги Европы. В правах все циклично. Здесь нет такой ситуации, когда один игрок на рынке что-то теряет навсегда. Уже через полгода следующий тендер на АПЛ. Там тоже будет борьба, она идет постоянно", - сказал Денисов.