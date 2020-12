Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ

УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист недели.

Награду получил Оливье Жиру, который успел забить четыре гола в ворота "Севильи". Отметим, что благодаря этому лондонский "Челси" обеспечил себе первое место в группе.

It had to be...

Four-goal Giroud takes the prize ????????????#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/cz76X1ExJi