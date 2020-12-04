Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ

УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист недели.

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Награду получил Оливье Жиру, который успел забить четыре гола в ворота "Севильи". Отметим, что благодаря этому лондонский "Челси" обеспечил себе первое место в группе.

Также интересно, что Жиру стал самым старым автором "покера" в истории Лиги Чемпионов.