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Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ
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УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист недели.
Награду получил Оливье Жиру, который успел забить четыре гола в ворота "Севильи". Отметим, что благодаря этому лондонский "Челси" обеспечил себе первое место в группе.
It had to be...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 4, 2020
Four-goal Giroud takes the prize ????????????#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/cz76X1ExJi
Также интересно, что Жиру стал самым старым автором "покера" в истории Лиги Чемпионов.
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