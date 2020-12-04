  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очевидный выбор

Четыре раза огорчил Севилью. Оливье Жиру - лучший игрок пятого тура ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист недели.

Читайте такжеТрубин вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов от УЕФА

Награду получил Оливье Жиру, который успел забить четыре гола в ворота "Севильи". Отметим, что благодаря этому лондонский "Челси" обеспечил себе первое место в группе.

Также интересно, что Жиру стал самым старым автором "покера" в истории Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...