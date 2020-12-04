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Эксперт: Цыганков - отличный игрок, но у него нет лидерских качеств

Лига Чемпионов
(2 голосов)

А без лидера играть тяжело

Эксперт: Цыганков - отличный игрок, но у него нет лидерских качеств
UA-Футбол
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Известный украинский тренер Александр Севидов, в подкасте "Халат Милевского", высказался об игре киевского "Динамо" против "Ювентуса".

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"Я не собираюсь особо хвалить киевское "Динамо" за игру с "Ювентусом". Но с другой стороной - а кем играть? Центральным форвардом вышел Вербич, игрок другой позиции. В центре обороны играют Попов, который недавно только вернулся после болезни, и Забарный.

Цыганков - хороший футболист, один из самых продаваемых игроков "Динамо", но он не лидер. Он не тот футболист, который может повести за собой.

Есть Гармаш - он может завести всю команду свои действиями, разговорами с судьей. Вот у него есть лидерские качества, у Цыганкова этого нет. Он классный футболист, но без лидерства.

Что касается самой игры. Если говорить о потенциале в атаке... Когда он был? Я не против Супряги, он молодой парень, к нему нужен психологический подход. Но "Динамо" сейчас играет без форварда, а без форварда в Лиге Чемпионов делать нечего.

Команде очень тяжело. Могу согласиться с Луческу - молодые ребята, у клуба нет обоймы, как у "Шахтера". Я не говорю, что им легче, скорее "Динамо" тяжелее - некоторые футболисты играют не на своих позициях.

Я не оправдаю "Динамо", но сильнее, чем сейчас они сыграть не могут. Они, как и все, ждут паузы, ждут трансферов", - заявил Севидов.

Отметим, что в последнем матче Лиги Чемпионов "Динамо" примет "Ференцварош" - команды разыграют путевку в ЛЕ.

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В статье: Ювентус (Турин) Александр Севидов Динамо (Киев) Виктор Цыганков Беньямин Вербич
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