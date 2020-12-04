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Сабо: В матче Динамо - Ференцварош буду поддерживать команду Реброва

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт считает, что Фради пока что не везет

Сабо: В матче Динамо - Ференцварош буду поддерживать команду Реброва
Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором киевляне примут "Ференцварош".

"Если "Ференцварошу" наконец повезет, он сможет пробиться в ЛЕ.

В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, так как он является моим воспитанником. Мне жаль Сергея, потому что, если бы они не пропустили от "Ювентуса“ на последних секундах, в Киеве бы их устроила ничья.

У Фради есть недостаточно хорошие для команды игроки, я имею ввиду их техническое оснащение. Но и "Динамо" уже не та команда, которой было раньше. Киевляне могли пропустить от "Ювентуса" пять или шесть голов. Но на данный момент "Динамо" физически, технически и по сути во всех отношениях лучше "Ференцвароша".

Матч, ожидается очень принципиальным. В Киеве все уже давно говорят об это игре. Да, у "Динамо“ есть хорошие шансы на третье место, но, если "Ференцварошу“, наконец, повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва", - сказал Сабо.

Напомним, что "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов ив последнем туре в матче с "Ференцварошем" будет бороться за путевку в Лигу Европы. При это киевлян устроит и ничья со счетом не более 2:2.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Nemzetisport

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
04.12.2020 в 20:17
за кого скажет работодатель с футболов, за того Сабо и будет болеть. Мерзкое падение далеко не последнего человека в нашем футболе. На старости зарабатывает деньги вот таким способом
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Alex-696 (Немирів)
04.12.2020 в 20:09
А в середу ти вболівав за Реал?
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0
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Alex-696 (Немирів)
04.12.2020 в 20:12
Старе лайно. Динамо дало йому ім'я і все, що зараз у нього є, а він вболіватиме проти Динамо. Тьху на нього.
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С.Карпович. (Ланівці)
04.12.2020 в 20:09
Нічого дивного,старий мадярський сєпар інакше не може.
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+1
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