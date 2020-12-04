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Француз снова зажигает. Гол Гризманна стал лучшим в пятом туре ЛЧ
Красотища
УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.
Победителем стал Антуан Гризманн, который забил пяткой в ворота "Ференцвароша". Отметим, что каталонцы смогли разгромить соперника 3:0.
Griezmann's classy finish wins #UCL Goal of the Week ????????????#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/f54ruBXjuf— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 4, 2020
В последних трех играх француз забил три гола и отдал одну голевую передачу.
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