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Француз снова зажигает. Гол Гризманна стал лучшим в пятом туре ЛЧ

Лига Чемпионов
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Француз снова зажигает. Гол Гризманна стал лучшим в пятом туре ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.

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Победителем стал Антуан Гризманн, который забил пяткой в ворота "Ференцвароша". Отметим, что каталонцы смогли разгромить соперника 3:0.

В последних трех играх француз забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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