Француз снова зажигает. Гол Гризманна стал лучшим в пятом туре ЛЧ

УЕФА продолжает подбивать итоги пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.

Победителем стал Антуан Гризманн, который забил пяткой в ворота "Ференцвароша". Отметим, что каталонцы смогли разгромить соперника 3:0.

В последних трех играх француз забил три гола и отдал одну голевую передачу.