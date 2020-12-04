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Денис Попов: Чувствовалось, что могли сыграть с Ювентусом лучше, чем 0:3

Лига Чемпионов
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Центрбек киевлян проанализировал поражение от Юве

Денис Попов: Чувствовалось, что могли сыграть с Ювентусом лучше, чем 0:3
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Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов от "Ювентуса" (0:3).

"Что не получилось в Турине? Не могу сказать. Это тренер, наверное, должен ответить. Мое дело играть. А не получилось, по моему мнению, то, что у нас были моменты, и мы их не реализовали, пока еще счет позволял. Сравняли бы, и игра могла пойти по-другому.

Чувствовалось, что могли сыграть лучшем, чем 0:3. И Луческу говорил перед матчем, что верит в нас и настраивал на то, что мы можем добыть три очка. По крайней мере, продемонстрировать хорошую игру.

Успокоили ли слова Луческу, что финал – это матч с "Ференцварошем"? Нет. На эту игру он нас тоже настраивал. В "Ювентусе" играют такие люди, хотелось проверить себя и продемонстрировать свои качества", – сказал Попов.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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