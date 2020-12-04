Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Попов: Чувствовалось, что могли сыграть с Ювентусом лучше, чем 0:3
Центрбек киевлян проанализировал поражение от Юве
Защитник "
"Что не получилось в Турине? Не могу сказать. Это тренер, наверное, должен ответить. Мое дело играть. А не получилось, по моему мнению, то, что у нас были моменты, и мы их не реализовали, пока еще счет позволял. Сравняли бы, и игра могла пойти по-другому.
Чувствовалось, что могли сыграть лучшем, чем 0:3. И Луческу говорил перед матчем, что верит в нас и настраивал на то, что мы можем добыть три очка. По крайней мере, продемонстрировать хорошую игру.
Успокоили ли слова Луческу, что финал – это матч с "Ференцварошем"? Нет. На эту игру он нас тоже настраивал. В "Ювентусе" играют такие люди, хотелось проверить себя и продемонстрировать свои качества", – сказал Попов.
Популярное сейчас
- Селезнев: Йовичевич говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен
- Стало известно, кто и как в Украине покажет ЧМ-2022
- Герой футбольного дня. Денис Фаворов
- Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО