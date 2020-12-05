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Соломон: Шахтёру по силам пройти в плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Израильтянин высказался о шансах "горняков"

Соломон: Шахтёру по силам пройти в плей-офф Лиги Чемпионов
Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон считает, что его команда может пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Наша цель в этом сезоне – хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы попали в очень непростую группу, но приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это будет невероятно сложно.

Я хочу помочь Шахтеру победить во всех турнирах. В Лиге чемпионов – выйти из группы, в чемпионате – завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задачи для нас. Также я хочу быть более значимым для сборной Израиля, и в этом году мне это удается", — сказал Соломон в эфире Shakhtar News.

В финальном туре "Шахтёру" предстоит выезд к "Интеру". Игра состоится в среду, 9 декабря.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 12:28
По силам вилетіти в нікуди.
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0
-3
aleks68
05.12.2020 в 12:48
и того же "супер"дЫнамо .пусть ференцварош всунет по самое некуда.не гавкай тупая жертва аборта
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0
-2
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beatles (Крижопіль)
05.12.2020 в 12:54
ну вот к чему это?? Пусть Динамо победит! Если ты украинец, то просто обязан болеть за украинские команды в еврокубках, межкомандные распри ведите в УПЛ, хоть какашками друг друга поливайте - это уже ваши проблемы! В еврокубках каждая победа УКРАИНСКОЙ команды - э то престиж страны, это рейтинг страны, это шансы на следующий год! Ребров конечно молодчинка и его есть за что уважать, но нам победа нужнее!
+2
0


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