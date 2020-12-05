Соломон: Шахтёру по силам пройти в плей-офф Лиги Чемпионов

Вингер "Шахтера" Манор Соломон считает, что его команда может пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Наша цель в этом сезоне – хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы попали в очень непростую группу, но приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это будет невероятно сложно.

Я хочу помочь Шахтеру победить во всех турнирах. В Лиге чемпионов – выйти из группы, в чемпионате – завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задачи для нас. Также я хочу быть более значимым для сборной Израиля, и в этом году мне это удается", — сказал Соломон в эфире Shakhtar News.