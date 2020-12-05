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Соломон: Шахтёру по силам пройти в плей-офф Лиги Чемпионов
Израильтянин высказался о шансах "горняков"
Вингер "Шахтера" Манор Соломон считает, что его команда может пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Наша цель в этом сезоне – хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы попали в очень непростую группу, но приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это будет невероятно сложно.
Я хочу помочь Шахтеру победить во всех турнирах. В Лиге чемпионов – выйти из группы, в чемпионате – завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задачи для нас. Также я хочу быть более значимым для сборной Израиля, и в этом году мне это удается", — сказал Соломон в эфире Shakhtar News.
В финальном туре "Шахтёру" предстоит выезд к "Интеру". Игра состоится в среду, 9 декабря.
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