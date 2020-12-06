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Ребров: Игра с Динамо будет очень сложной
Наставник высказался перед игрой с бывшим клубом
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу над "ДВТК" (3:1, один из голов на счету Зубкова) и поделился ожиданиями перед игрой с киевским "Динамо" в Лиге Чемпионов.
"Это был очень сложный матч, поле мешало нам, но я доволен тремя очками и тем, что не было травм.
Мы вынуждены постоянно ротировать состав, из-за чего страдает сыгранность. Сложно работать над командным взаимопониманием, когда каждый раз на поле 5-6 новых игроков. Но в целом я доволен выступлением команды.
"Динамо"? "Игра с ними будет очень тяжелой. Это будет последний наш матч в Лиге чемпионов. Мы готовимся к нему в полной концентрации", – сказал Ребров пресс-службе "Ференцвароша".
Матч "Динамо" – "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало – в 22.00.
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