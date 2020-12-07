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Время эндшпиля. Динамо – Ференцварош. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура ЛЧ

Лига Чемпионов
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Время эндшпиля. Динамо – Ференцварош. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем".

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Уже давно стало понятно, что заключительный матч между киевлянами и "Фради" станет решающим в борьбе за путевку в Лигу Европы. "Барселона" и "Ювентус" ожидаемо улетели в плей-офф ЛЧ и не оставили никаких шансов подопечным Луческу и Реброва, однако в их квартете до сих пор не ясна судьба еще одного билета в еврокубковую весну. Все ответы на многие важные вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 8 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
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