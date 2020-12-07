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Барселона - Ювентус. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Чемпионов
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Где 08.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Камп Ноу

Барселона - Ювентус. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Первое место в Группе G разыграют каталонский и туринский клубы. "Динамо" и "Ференцварош" не смогли навязать более-менее достойной борьбы явным фаворитам, поэтому интрига в квартете сохраняется лишь за номинальное распределение позиций. Команда Кумана вообще, выиграла во всех пяти турах ЛЧ, в отличие от Чемпионата Испании в евротурнире "гранатово-синие" выступают блестяще и могут показать максимальный результат.

На своем поле в октябре этого года "Ювентус" проиграл "Барселоне" 0:2, теперь постарается взять реванш на "Камп Ноу". Напомним, первое место в группе теоретически может дать более приемлемого соперника при жеребьевке плей-офф.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: Камп Ноу (Барселона)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Барселона 22:00 Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport ESPN, BTSport.com
  • Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
  • Германия - Sky Go, Blue Sport, Sky Sport 1/HD, DAZN, Sky Ticket
  • Испания - Movistar+, Mitele Plus
  • Польша - IPLA
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
  • Канада - DAZN
  • США - ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, Univision, TUDN App, CBS All Access, TUDN USA

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Ювентус (Турин) Барселона sweettv
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