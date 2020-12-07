Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Ювентус. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 08.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Камп Ноу
Первое место в Группе G разыграют каталонский и туринский клубы. "Динамо" и "Ференцварош" не смогли навязать более-менее достойной борьбы явным фаворитам, поэтому интрига в квартете сохраняется лишь за номинальное распределение позиций. Команда Кумана вообще, выиграла во всех пяти турах ЛЧ, в отличие от Чемпионата Испании в евротурнире "гранатово-синие" выступают блестяще и могут показать максимальный результат.
На своем поле в октябре этого года "Ювентус" проиграл "Барселоне" 0:2, теперь постарается взять реванш на "Камп Ноу". Напомним, первое место в группе теоретически может дать более приемлемого соперника при жеребьевке плей-офф.
Лига Чемпионов. Шестой тур
Стадион: Камп Ноу (Барселона)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Барселона 22:00 Ювентус
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport ESPN, BTSport.com
- Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Германия - Sky Go, Blue Sport, Sky Sport 1/HD, DAZN, Sky Ticket
- Испания - Movistar+, Mitele Plus
- Польша - IPLA
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
- Канада - DAZN
- США - ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, Univision, TUDN App, CBS All Access, TUDN USA
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Популярное сейчас
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
- Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль
- Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО