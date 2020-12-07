Барселона - Ювентус. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Первое место в Группе G разыграют каталонский и туринский клубы. "Динамо" и "Ференцварош" не смогли навязать более-менее достойной борьбы явным фаворитам, поэтому интрига в квартете сохраняется лишь за номинальное распределение позиций. Команда Кумана вообще, выиграла во всех пяти турах ЛЧ, в отличие от Чемпионата Испании в евротурнире "гранатово-синие" выступают блестяще и могут показать максимальный результат.

На своем поле в октябре этого года "Ювентус" проиграл "Барселоне" 0:2, теперь постарается взять реванш на "Камп Ноу". Напомним, первое место в группе теоретически может дать более приемлемого соперника при жеребьевке плей-офф.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: Камп Ноу (Барселона)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Барселона 22:00 Ювентус

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