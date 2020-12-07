Леоненко: У Шахтера и Динамо в ЛЧ все одинаково - сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 5-го тура ЛЧ, в котором " Шахтер " обыграл "Реал" (2:0).

"Понятно, что "Реал" в первом тайме владел инициативой. Почему выиграл "Шахтер"? Две замены, Кривцова на Витао и Пятова на Трубина, сыграли свою роль. И самое главное то, что на 30-й минуте сделал Трубин. Если бы "Шахтер" пропустил, то уже точно не выиграл бы. Во-первых, футболисты становятся смелее, когда видят, что сзади есть цемент. А на самом деле, ошиблись всего два раза.

Ошибки есть всегда, но тут грубых оплошностей не было. "Реал" контролировал игру в первом тайме. У "Шахтера" и "Динамо" в этом смысле все одинаково: сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться. А это очень трудно, тем более, когда такие серьезные соперники в Лиге чемпионов. Да и в Лиге Европы тоже", - заявил Виктор Леоненко.