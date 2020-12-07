  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Леоненко: У Шахтера и Динамо в ЛЧ все одинаково - сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: У Шахтера и Динамо в ЛЧ все одинаково - сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мнение эксперта о матче Шахтер - Реал

Леоненко: У Шахтера и Динамо в ЛЧ все одинаково - сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 5-го тура ЛЧ, в котором "Шахтер" обыграл "Реал" (2:0).

"Понятно, что "Реал" в первом тайме владел инициативой. Почему выиграл "Шахтер"? Две замены, Кривцова на Витао и Пятова на Трубина, сыграли свою роль. И самое главное то, что на 30-й минуте сделал Трубин. Если бы "Шахтер" пропустил, то уже точно не выиграл бы. Во-первых, футболисты становятся смелее, когда видят, что сзади есть цемент. А на самом деле, ошиблись всего два раза.

Ошибки есть всегда, но тут грубых оплошностей не было. "Реал" контролировал игру в первом тайме. У "Шахтера" и "Динамо" в этом смысле все одинаково: сами себе привозят голы, а потом пытаются отыграться. А это очень трудно, тем более, когда такие серьезные соперники в Лиге чемпионов. Да и в Лиге Европы тоже", - заявил Виктор Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ArsenSolod
07.12.2020 в 16:43
Пацаны, нашёл телеграмм-канал, в котором парень ставит по очень интересной и прибыльной стратегии.У него всё абсолютно бесплатно, не рекламирует букмекеров и не льёт промо-коды.Ставит только на коэфф. 3+ и уже сделал +180% к банку. Публикует ставки на протяжении всего дня, комментарии открыты, всё честно и прозрачно.Также, разыгрывает деньги в конкурсах! Такого в телеграмме вы ещё не видели.Пропишите в поиске телеги Swooshbet и начинайте стабильно зарабатывать на ставках вместе с ним!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:22
Там політ Леона мислі над столами возпарив...)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...