Очень вовремя. Рамос и Карвахаль будут готовы сыграть против Боруссии М

Уже в среду мадридский "Реал" проведет решающий матч Лиги Чемпионов против "Боруссии". Поражение не позволит команде Зидана выйти в плей-офф.

По данным испанских СМИ, готовы принять участие в матче два ключевых футболист - Рамос и Карвахаль вернулись в общую группу. Из-за повреждение не сыграет Мартин Эдегор.

???? Informa @miguelitocope



???? @SergioRamos volverá el miércoles tras haberse perdido 5 partidos



???????? @DaniCarvajal92 se ha entrenado hoy con el grupo y apunta a titular contra el @borussia



???? @martinio98 con molestias musculares, se hará pruebas mañana pic.twitter.com/Xnx7qDRfUI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 7, 2020

Также отметим, что в группе В свои вопросы во втором матче будут решать "Шахтер" и "Интер".