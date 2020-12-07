Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очень вовремя. Рамос и Карвахаль будут готовы сыграть против Боруссии М
Есть одна потеря
Уже в среду мадридский "Реал" проведет решающий матч Лиги Чемпионов против "Боруссии". Поражение не позволит команде Зидана выйти в плей-офф.
По данным испанских СМИ, готовы принять участие в матче два ключевых футболист - Рамос и Карвахаль вернулись в общую группу. Из-за повреждение не сыграет Мартин Эдегор.
???? Informa @miguelitocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 7, 2020
???? @SergioRamos volverá el miércoles tras haberse perdido 5 partidos
???????? @DaniCarvajal92 se ha entrenado hoy con el grupo y apunta a titular contra el @borussia
???? @martinio98 con molestias musculares, se hará pruebas mañana pic.twitter.com/Xnx7qDRfUI
Также отметим, что в группе В свои вопросы во втором матче будут решать "Шахтер" и "Интер".
Популярное сейчас
- Жеребьёвка отбора на ЧМ-2022. ОНЛАЙН
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
- Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО