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Очень вовремя. Рамос и Карвахаль будут готовы сыграть против Боруссии М

Лига Чемпионов
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Есть одна потеря

Очень вовремя. Рамос и Карвахаль будут готовы сыграть против Боруссии М
UA-Футбол
Новина українською

Уже в среду мадридский "Реал" проведет решающий матч Лиги Чемпионов против "Боруссии". Поражение не позволит команде Зидана выйти в плей-офф.

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По данным испанских СМИ, готовы принять участие в матче два ключевых футболист - Рамос и Карвахаль вернулись в общую группу. Из-за повреждение не сыграет Мартин Эдегор.

Также отметим, что в группе В свои вопросы во втором матче будут решать "Шахтер" и "Интер".

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В статье: Серхио Рамос Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Мартин Эдегор
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Комментарии (2)
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amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 19:43
Должны рвать Боруську
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0
-1
Термит (Киев)
07.12.2020 в 19:52
Нам как бы выгодно наоборот - выигрыш Боруссии гарантирует Шахтеру евровесну. Хотя, если выиграет и Шахтер и Реал - Шахтер выходит из группы с первого места!
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0


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