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Куман отказался дать однозначный ответ на вопрос, кто лучше - Месси или Роналду

Лига Чемпионов
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Тренер Барсы говорит, что оба хороши

Куман отказался дать однозначный ответ на вопрос, кто лучше - Месси или Роналду
Новина українською

Во вторник 8 декабря "Барселона" в рамках Лиги чемпионов сыграет с "Ювентусом". Уже почти традиционно главному тренеру каталонцев Рональду Куману пришлось отвечать на вопрос, кто же лучший игрок – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Потрясающе, что эти два игрока выступают на топ-уровне так долго. На мой взгляд, Лео и Криштиану – лучшие за последние 10-15 лет. Всё это время они добивались успеха – это невероятно. Месси и Роналду – разные, но у них у обоих потрясающая статистика по голам, хет-трикам и трофеям.

Было бы неправильно говорить, кто из них лучше, потому что они оба невероятные. Я восхищаюсь ими, ведь они подарили нам так много прекрасных матчей с красивыми голами. Давайте просто надеяться, что мы сможем насладиться их игрой завтра вечером", — цитирует Кумана Goal.com.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" пройдёт завтра, 8 декабря, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Начало – в 22:00.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Рональд Куман Барселона
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