Луческу: В матче с Ференцварошем надо думать только о победе и играть только на победу

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед поединком 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов провел предматчевую пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

— Это будет матч "Динамо" против "Ференцвароша", или матч Луческу против Реброва?

— Если успеют привезти мои бутсы из музея, то я сыграю завтра против Реброва. (Смеется). Мои бутсы — индивидуального пошива. Потому что в те времена в странах соцлагеря не было подходящих бутс, и мы сами их себе шили. В общем, я не могу играть, потому что у меня нет бутс. (Смеется).

А если серьезно, то я не играю против Реброва. И не понимаю, почему вы меня постоянно спрашиваете о таком противостоянии.

— Субботний матч с "Мариуполем" стал хорошей подготовкой к поединку с "Ференцварошем" или в большей степени лишь нагрузил команду?

— Если бы мы этот поединок провели в полном составе, то я бы сейчас, конечно, сказал, что это была игра, которая нас подготовила и проверила. Но мы слишком много времени играли в меньшинстве, и на всех футболистов выпала повышенная нагрузка: они вынуждены были пробежать тот же километраж, который пробежали бы 11 футболистов. Так что эти два дня мы занимались восстановлением ребят.

— Что нужно изменить в лучшую сторону в игре вашей команды по сравнению с первым матчем против "Ференцвароша"?

— У "Ференцвароша" очень расширенный состав: лишь несколько венгров, а остальные 20 футболистов — легионеры, многие из которых выступают в своих национальных сборных. В этом плане у нашего соперника больше вариантов для ведения игры. У нас нет таких возможностей для разнообразия. Сопернику примерно известен наш состав.

Эта Лига чемпионов показала, что мы не можем пока играть на равных с топ-командами. В некоторых поединках мы могли бы рассчитывать на лучший результат, но где-то наш гол не засчитали, где-то пенальти не назначили, где-то не увидели фол на вратаре, где-то не стали разбираться, были ли офсайд. Пока мы не обыграем какой-то большой клуб, пока мы не сделаем этот шаг, нас так и будут считать командой Лиги Европы. Поэтому очень важно, чтобы мы завтра выиграли, чтобы продолжили свой путь в еврокубках. С нами должны считаться и уважать, а для этого наша молодая команда должна расти. На это нужно время и опыт.

Что касается вашего вопроса, то в первую очередь нам нужно изменить своё отношение к делу. Я сейчас имею в виду то, что произошло во втором тайме первого матча с "Ференцварошем". Мы вели в счете 2:0, но стали играть индивидуально в ущерб командным действиям, часто теряли мяч. И всем этим дали преимущество "Ференцварошу", которым тот воспользовался, вернувшись в игру и забив два мяча. Надо изменить отношение к делу и не повторить этих ошибок.

И второй момент: надо думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов для нас просто нет! "Ференцварош" — очень крепкая команда, которая не зря пробилась в Лигу чемпионов. Между "Динамо", "Ференцварошем" и топ-клубами есть разница, но это две команды примерно одного уровня.

— Все ли ваши подопечные готовы завтра играть? Есть ли лишь потери?

— Не теряю надежды восстановить на завтрашний матч и задействовать Буяльского. Кроме того, как вы наверняка знаете, возвращаются после дисквалификации Забарный и Сидорчук. Но это не означает, что они обязательно попадут завтра в стартовый состав.

— Пригласили ли бы вы Реброва в свой тренерский штаб, если бы у вас была такая возможность?

— Девушка, сколько времени вы в футболе? Как может специалист, который добился хороших успехов как главный тренер идти к кому-то ассистентом?! У Реброва будет свой творческий путь как главного тренера. Только в таком качестве он когда-то может вернуться в "Динамо".