Луческу: Не теряю надежды восстановить и задействовать в матче с Ференцварошем Буяльского

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который неделю назад сломал ребро , близок к восстановлению. Об этом накануне матча 6-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" сообщил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

"Не теряю надежды восстановить на завтрашний матч и задействовать Буяльского.

Кроме того, возвращаются после дисквалификации Забарный и Сидорчук. Но это не означает, что они обязательно попадут завтра в стартовый состав", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится во вторник 8 декабря и начнется в 22:00.