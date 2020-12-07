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Луческу: Не теряю надежды восстановить и задействовать в матче с Ференцварошем Буяльского
Наставник киевлян рассказал о кадровой составляющей команды перед матчем с Фради
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который
"Не теряю надежды восстановить на завтрашний матч и задействовать Буяльского.
Кроме того, возвращаются после дисквалификации Забарный и Сидорчук. Но это не означает, что они обязательно попадут завтра в стартовый состав", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится во вторник 8 декабря и начнется в 22:00.
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