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Луческу: Не теряю надежды восстановить и задействовать в матче с Ференцварошем Буяльского

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник киевлян рассказал о кадровой составляющей команды перед матчем с Фради

Луческу: Не теряю надежды восстановить и задействовать в матче с Ференцварошем Буяльского
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Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который неделю назад сломал ребро, близок к восстановлению. Об этом накануне матча 6-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" сообщил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

"Не теряю надежды восстановить на завтрашний матч и задействовать Буяльского.

Кроме того, возвращаются после дисквалификации Забарный и Сидорчук. Но это не означает, что они обязательно попадут завтра в стартовый состав", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится во вторник 8 декабря и начнется в 22:00.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 19:45
Было бы неплохо тем более, что игру в меньшинстве вы уже в последнем туре репетировали...
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Onside (Чернігів)
07.12.2020 в 17:32
> Крім того, повертаються після дискваліфікації Забарний і Сидорчук. Але це не означає, що вони обов'язково потраплять завтра в стартовий склад Ну ну, і кто ж тоді якщо не вони? Попов занадто нестабільний і непередбачуваний, а костолому просто альтернативи нема, оскільки Белуце ще не інтегрований. Це буде ну дуууже дивно якщо вони не вийдуть.
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