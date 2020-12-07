Шапаренко: Завтра мы должны выложиться на поле на 100% и добыть путевку в евровесну

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями от поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

- Что, на ваш взгляд, станет ключевым в завтрашнем решающем для "Динамо" матче? И насколько изменился "Ференцварош" с момента прошлой встречи?

- Считаю, завтра будет важен результат. Мы должны выложится на поле на 100% и добыть путевку в евровесну. А что касается того, как изменился "Ференцварош", сегодня мы увидим это на теоретическом занятии, тогда и получим ответ.

- Вопрос по поводу психологического аспекта подготовки. Чувствуете нервозность перед игрой или готовитесь спокойно, с холодной головой?

- Конечно, мы уверены в себе и в том, что делаем на поле. Должны выходить на игру с мыслью не удержать счет, а победить.

- Прошло всего два дня после матча с "Мариуполем", в котором после удаления на вас легла двойная нагрузка в центре поля. Удалось ли восстановиться, и как себя чувствуете?

- Чувствую себя отлично, готов к матчу, нет никакой боли, все хорошо.

- Завтра вам будет противостоять Харатин в центре поля, которого вы знаете по сборной Украины, в связи с этим вам будет легче против него играть?

- Мы не знаем, будет он играть или нет, поэтому не могу сказать точно. В составе "Фернецвароша" каждый игрок высокого уровня. Будет хорошая игра.

- Какие выводы сделали после первой встречи в Будапеште, которая закончилась вничью 2:2?

- Мы пересмотрели игру, разобрали ошибки. Надеюсь, больше такого не повторится.

- Как, в целом, оцените выступление "Динамо" в Лиге чемпионов?

- Мы играли с великими командами и выглядели достойно. В некоторых случаях игра не соответствовала счету на табло. Считаю, мы выросли, но, как мы выступили в группе, точно покажет завтрашний матч.