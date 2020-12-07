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Шапаренко: Завтра мы должны выложиться на поле на 100% и добыть путевку в евровесну
Киевляне обещают, что в матче с Ференцварошем будут играть на победу
Полузащитник "
- Что, на ваш взгляд, станет ключевым в завтрашнем решающем для "Динамо" матче? И насколько изменился "Ференцварош" с момента прошлой встречи?
- Считаю, завтра будет важен результат. Мы должны выложится на поле на 100% и добыть путевку в евровесну. А что касается того, как изменился "Ференцварош", сегодня мы увидим это на теоретическом занятии, тогда и получим ответ.
- Вопрос по поводу психологического аспекта подготовки. Чувствуете нервозность перед игрой или готовитесь спокойно, с холодной головой?
- Конечно, мы уверены в себе и в том, что делаем на поле. Должны выходить на игру с мыслью не удержать счет, а победить.
- Прошло всего два дня после матча с "Мариуполем", в котором после удаления на вас легла двойная нагрузка в центре поля. Удалось ли восстановиться, и как себя чувствуете?
- Чувствую себя отлично, готов к матчу, нет никакой боли, все хорошо.
- Завтра вам будет противостоять Харатин в центре поля, которого вы знаете по сборной Украины, в связи с этим вам будет легче против него играть?
- Мы не знаем, будет он играть или нет, поэтому не могу сказать точно. В составе "Фернецвароша" каждый игрок высокого уровня. Будет хорошая игра.
- Какие выводы сделали после первой встречи в Будапеште, которая закончилась вничью 2:2?
- Мы пересмотрели игру, разобрали ошибки. Надеюсь, больше такого не повторится.
- Как, в целом, оцените выступление "Динамо" в Лиге чемпионов?
- Мы играли с великими командами и выглядели достойно. В некоторых случаях игра не соответствовала счету на табло. Считаю, мы выросли, но, как мы выступили в группе, точно покажет завтрашний матч.
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