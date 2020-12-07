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Шахтеру и Динамо проигрывать нельзя. Расклады перед шестым туром ЛЧ
Кратко о каждой группе
Уже на этой неделе состоится шестой тур группового этапа Лиги Чемпионов, в котором окончательно определятся все участники раунда плей-офф.
Разбираем ситуацию в группах перед матчами шестого тура. Данные взяты с сайта УЕФА.
Группа A: "Бавария" (13 очков) - "Локомотив" (3), "Зальцбург" (4) - "Атлетико" (6)
- "Бавария" вышла в 1/8 финала с первого места в группе
- "Атлетико" выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения от "Зальцбурга". Если мадридцы проиграют, они займут третье место и получат путевку в 1/16 финала Лиги Европы
- "Зальцбург" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Атлетико". В случае ничьей или поражения австрийцы займут третье место, если "Локомотив" при этом не обыграет "Баварию"
- "Локомотив" потерял шансы на 1/8 финала. Железнодорожники займут третье место, если обыграют "Баварию", а "Зальцбург" потеряет очки с "Атлетико"
Группа B: "Реал" (7) - "Боруссия" Менхенгладбах (8), "Интер" (5) - "Шахтер" (7)
- "Боруссия" выйдет в 1/8 финала, если не проиграет "Реалу" или если "Интер" и "Шахтер" сыграют вничью. В случае победы менхенгладбахцы займут первое место в группе. "Боруссия" не может финишировать ниже третьего места
- "Шахтер" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Интер" или если оба матча завершатся вничью. "Шахтер" займет первое место в группе, если обыграет "Интер", а "Боруссия" потеряет очки. "Шахтер" опустится на последнее место, если проиграет "Интеру", а "Реал" наберет какие-то очки с "Боруссией"
- "Реал" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Боруссию", или если сыграет вничью, а "Шахтер" проиграет "Интеру". "Реал" займет первое место, если обыграет "Боруссию", а "Шахтер" не выиграет. "Реал" опустится на последнее место, если проиграет одновременно с "Шахтером"
- "Интер" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Шахтер", а "Реал" с "Боруссией" не сыграют вничью. Если "Интер" не победит, он останется четвертым
Группа C: "Олимпиакос" (3) - "Порту" (10), "Манчестер Сити" (13) - "Марсель" (3)
- "Манчестер Сити" вышел из группы с первого места
- "Порту" вышел из группы со второго места
- "Олимпиакос" займет третье место, если "Марсель" не наберет в шестом туре больше очков. У пирейцев преимущество по личным встречам
- "Марселю" для завоевания третьего места, надо набирать в шестом туре больше, чем наберет "Олимпиакос"
Группа D: "Аякс" (7) - "Аталанта" (8), "Митьюлланн" (1) - "Ливерпуль" (12)
- "Ливерпуль" вышел из группы с первого места
- "Аталанта" выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения
- "Аякс" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Аталанту"
- "Митьюлланн" займет четвертое место
Группа E: "Челси" (13 очков) - "Краснодар" (4), "Ренн" (1) - "Севилья" (10)
- "Челси" гарантировал себе место в плей-офф как победитель группы
- "Севилья" вышла из группы со второго места
- "Краснодар" финиширует третьим и продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
- "Ренн" в любом случае займет четвертое место в группе
Группа F: "Лацио" (9) - "Брюгге" (7), "Зенит" (1) - "Боруссия" Дортмунд (10)
- "Боруссия" вышла в плей-офф и займет первое место, если победит "Зенит", либо если оба матча шестого тура завершатся вничью, или если "Лацио" проиграет "Брюгге"
- "Лацио" выйдет в плей-офф, если не проиграет "Брюгге". Римляне займут первое место в группе, если выиграют, а "Боруссия" потеряет очки с "Зенитом", или если сыграют вничью, а дортмундцы потерпят поражение
- "Брюгге" выйдет в плей-офф, если победит "Лацио"
- "Зенит" выше четвертого места уже не поднимется
Группа G: "Динамо" Киев (1) - "Ференцварош" (1), "Барселона" (15) - "Ювентус" (12)
- "Барселона" и "Ювентус" уже в 1/8 финала. "Юве" может занять первое место только в случае победы над "Барсой" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0
- "Динамо" и "Ференцварош" шансы на 1/8 финала потеряли. Киевляне займут третье место в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва
Группа H: "Пари Сен-Жермен" (9) - "Истанбул Башакшехир" (3), "Лейпциг" (9) - "Манчестер Юнайтед" (9)
- "МЮ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лейпцига". Манкунианцы гарантируют себе первое место, если не проиграют в Германии, а "ПСЖ" не обыграет "Башакшехир"
- "ПСЖ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Башакшехира", либо если проиграет, а параллельный матч не закончится вничью. Парижане гарантируют себе первое место в случае победы
- "Лейпциг" выйдет из группы в случае победы над "МЮ" или ничьей при условии поражения "ПСЖ". "Лейпциг" займет первое место, если выиграет свой матч, а парижане потеряют очки
- "Башакшехир" выше четвертого места уже не поднимется
Отметим, что "Шахтер" в среду сыграет против "Интера", а "Динамо" во вторник примет "Ференцварош".
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