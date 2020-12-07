Шахтеру и Динамо проигрывать нельзя. Расклады перед шестым туром ЛЧ

Уже на этой неделе состоится шестой тур группового этапа Лиги Чемпионов, в котором окончательно определятся все участники раунда плей-офф.

Разбираем ситуацию в группах перед матчами шестого тура. Данные взяты с сайта УЕФА.

Группа A: "Бавария" (13 очков) - "Локомотив" (3), "Зальцбург" (4) - "Атлетико" (6)

"Бавария" вышла в 1/8 финала с первого места в группе

вышла в 1/8 финала с первого места в группе "Атлетико" выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения от "Зальцбурга". Если мадридцы проиграют, они займут третье место и получат путевку в 1/16 финала Лиги Европы

выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения от "Зальцбурга". Если мадридцы проиграют, они займут третье место и получат путевку в 1/16 финала Лиги Европы "Зальцбург" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Атлетико". В случае ничьей или поражения австрийцы займут третье место, если "Локомотив" при этом не обыграет "Баварию"

выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Атлетико". В случае ничьей или поражения австрийцы займут третье место, если "Локомотив" при этом не обыграет "Баварию" "Локомотив" потерял шансы на 1/8 финала. Железнодорожники займут третье место, если обыграют "Баварию", а "Зальцбург" потеряет очки с "Атлетико"

Группа B: "Реал" (7) - "Боруссия" Менхенгладбах (8), "Интер" (5) - "Шахтер" (7)

"Боруссия" выйдет в 1/8 финала, если не проиграет "Реалу" или если "Интер" и "Шахтер" сыграют вничью. В случае победы менхенгладбахцы займут первое место в группе. "Боруссия" не может финишировать ниже третьего места

выйдет в 1/8 финала, если не проиграет "Реалу" или если "Интер" и "Шахтер" сыграют вничью. В случае победы менхенгладбахцы займут первое место в группе. "Боруссия" не может финишировать ниже третьего места "Шахтер" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Интер" или если оба матча завершатся вничью. "Шахтер" займет первое место в группе, если обыграет "Интер", а "Боруссия" потеряет очки. "Шахтер" опустится на последнее место, если проиграет "Интеру", а "Реал" наберет какие-то очки с "Боруссией"

выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Интер" или если оба матча завершатся вничью. "Шахтер" займет первое место в группе, если обыграет "Интер", а "Боруссия" потеряет очки. "Шахтер" опустится на последнее место, если проиграет "Интеру", а "Реал" наберет какие-то очки с "Боруссией" "Реал" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Боруссию", или если сыграет вничью, а "Шахтер" проиграет "Интеру". "Реал" займет первое место, если обыграет "Боруссию", а "Шахтер" не выиграет. "Реал" опустится на последнее место, если проиграет одновременно с "Шахтером"

выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Боруссию", или если сыграет вничью, а "Шахтер" проиграет "Интеру". "Реал" займет первое место, если обыграет "Боруссию", а "Шахтер" не выиграет. "Реал" опустится на последнее место, если проиграет одновременно с "Шахтером" "Интер" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Шахтер", а "Реал" с "Боруссией" не сыграют вничью. Если "Интер" не победит, он останется четвертым

Группа C: "Олимпиакос" (3) - "Порту" (10), "Манчестер Сити" (13) - "Марсель" (3)

"Манчестер Сити" вышел из группы с первого места

вышел из группы с первого места "Порту" вышел из группы со второго места

вышел из группы со второго места "Олимпиакос" займет третье место, если "Марсель" не наберет в шестом туре больше очков. У пирейцев преимущество по личным встречам

займет третье место, если "Марсель" не наберет в шестом туре больше очков. У пирейцев преимущество по личным встречам "Марселю" для завоевания третьего места, надо набирать в шестом туре больше, чем наберет "Олимпиакос"

Группа D: "Аякс" (7) - "Аталанта" (8), "Митьюлланн" (1) - "Ливерпуль" (12)

"Ливерпуль" вышел из группы с первого места

вышел из группы с первого места "Аталанта" выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения

выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения "Аякс" выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Аталанту"

выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Аталанту" "Митьюлланн" займет четвертое место

Группа E: "Челси" (13 очков) - "Краснодар" (4), "Ренн" (1) - "Севилья" (10)

"Челси" гарантировал себе место в плей-офф как победитель группы

гарантировал себе место в плей-офф как победитель группы "Севилья" вышла из группы со второго места

вышла из группы со второго места "Краснодар" финиширует третьим и продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

финиширует третьим и продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Ренн" в любом случае займет четвертое место в группе

Группа F: "Лацио" (9) - "Брюгге" (7), "Зенит" (1) - "Боруссия" Дортмунд (10)

"Боруссия" вышла в плей-офф и займет первое место, если победит "Зенит", либо если оба матча шестого тура завершатся вничью, или если "Лацио" проиграет "Брюгге"

вышла в плей-офф и займет первое место, если победит "Зенит", либо если оба матча шестого тура завершатся вничью, или если "Лацио" проиграет "Брюгге" "Лацио" выйдет в плей-офф, если не проиграет "Брюгге". Римляне займут первое место в группе, если выиграют, а "Боруссия" потеряет очки с "Зенитом", или если сыграют вничью, а дортмундцы потерпят поражение

выйдет в плей-офф, если не проиграет "Брюгге". Римляне займут первое место в группе, если выиграют, а "Боруссия" потеряет очки с "Зенитом", или если сыграют вничью, а дортмундцы потерпят поражение "Брюгге" выйдет в плей-офф, если победит "Лацио"

выйдет в плей-офф, если победит "Лацио" "Зенит" выше четвертого места уже не поднимется

Группа G: "Динамо" Киев (1) - "Ференцварош" (1), "Барселона" (15) - "Ювентус" (12)

"Барселона" и "Ювентус" уже в 1/8 финала. "Юве" может занять первое место только в случае победы над "Барсой" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0

и уже в 1/8 финала. "Юве" может занять первое место только в случае победы над "Барсой" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0 "Динамо" и "Ференцварош" шансы на 1/8 финала потеряли. Киевляне займут третье место в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва

Группа H: "Пари Сен-Жермен" (9) - "Истанбул Башакшехир" (3), "Лейпциг" (9) - "Манчестер Юнайтед" (9)

"МЮ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лейпцига". Манкунианцы гарантируют себе первое место, если не проиграют в Германии, а "ПСЖ" не обыграет "Башакшехир"

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лейпцига". Манкунианцы гарантируют себе первое место, если не проиграют в Германии, а "ПСЖ" не обыграет "Башакшехир" "ПСЖ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Башакшехира", либо если проиграет, а параллельный матч не закончится вничью. Парижане гарантируют себе первое место в случае победы

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Башакшехира", либо если проиграет, а параллельный матч не закончится вничью. Парижане гарантируют себе первое место в случае победы "Лейпциг" выйдет из группы в случае победы над "МЮ" или ничьей при условии поражения "ПСЖ". "Лейпциг" займет первое место, если выиграет свой матч, а парижане потеряют очки

выйдет из группы в случае победы над "МЮ" или ничьей при условии поражения "ПСЖ". "Лейпциг" займет первое место, если выиграет свой матч, а парижане потеряют очки "Башакшехир" выше четвертого места уже не поднимется

Отметим, что "Шахтер" в среду сыграет против "Интера", а "Динамо" во вторник примет "Ференцварош".