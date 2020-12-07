Матч Динамо - Ференцварош рассудит бригада арбитров из Швеции

УЕФА назначил арбитров на матч 6-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцварош".

Главным арбитром матча будет 35-летний Андреас Экберг.

Помогать ему на линиях будут Мехмет Кулум, Штефан Халльберг. Четвертый арбитр — Кристоффер Карлссон (все — Швеция)

Отметим, что, Экберг однажды пересекался с "Динамо" в еврокубках, зафиксировав победу "бело-синих" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/2018 над швейцарским "Янг Бойзом" (3:1).

Напомним, что матч "Динамо" — "Ференцварош" состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский", начало — в 22:00.