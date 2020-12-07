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Матч Динамо - Ференцварош рассудит бригада арбитров из Швеции
Главным будет Андреас Экберг
УЕФА назначил арбитров на матч 6-го тура
Главным арбитром матча будет 35-летний Андреас Экберг.
Помогать ему на линиях будут Мехмет Кулум, Штефан Халльберг. Четвертый арбитр — Кристоффер Карлссон (все — Швеция)
Отметим, что, Экберг однажды пересекался с "Динамо" в еврокубках, зафиксировав победу "бело-синих" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/2018 над швейцарским "Янг Бойзом" (3:1).
Напомним, что матч "Динамо" — "Ференцварош" состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский", начало — в 22:00.
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