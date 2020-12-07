Ребров: Динамо и Ференцварош — не думаю, что кто-то кого-то будет бояться

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров перед поединком 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Динамо" провел предматчевую пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

— Сергей Станиславович, чувствуете себя на этом стадионе и городе как дома?

— Конечно, чувствую себя как дома. Киев для меня — родной город, и я рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. Так бы меня сюда не пустили на пресс-конференцию (улыбается).

— Завтра очень важный матч для вас, какой результат ожидаете в завтрашней игре?

— В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Как сказал Александр Зубков, игроки набираются опыта, для них это очень важно. Самая важная игра будет завтра, и я уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч. Те поединки, которые мы сыграли, придали футболистам уверенности, опыта, но завтра самая важная игра.

— Насколько завтрашний день будет тяжелым для вас? Фактически, вы играете против своего родного клуба.

— Конечно, это непросто. Но непросто было и в первый раз, был сложный день, мы сыграли 2:2. Но я профессионал, я люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю всё, помогу игрокам, но завтра все зависит от них — от их настроя, желания, понимания за счет чего, мы хотим победить такую сильную команду.

— Как вы находите общий язык со всеми своими футболистами, которые представляют разные страны мира?

— Можно вспомнить, сколько футболистов было из других стран в том киевском "Динамо", когда я стал старшим тренером. Думаю, было не меньше 13 игроков. В "Ференцвароше" работать легче, потому что здесь все понимают английский язык. В "Динамо" на собраниях было по три-четыре переводчика, поэтому было сложнее работать. Здесь все разговаривают на английском, от меня требуется знание английского, чтобы все объяснить. Я стараюсь совершенствоваться.

Как встречают болельщики? Также, как и везде. Болельщиков ты не обманешь. Они не могут сразу кричать, что ты — герой. Это нужно заслужить. Точно также и в Венгрии. Когда я приходил, никто ничего не кричал, все ждали плодов моей работы. Сейчас после нескольких лет работы я вижу уважение болельщиков, сложно даже куда-то выйти. Они видят и чувствуют, как ты работаешь.

— При подготовке к матчу, помогает ли вам тот факт, что раньше вы уже встречались с Луческу?

— В плане тактики мне помогает то, что я работал здесь много лет и знаю возможности футболистов. Я вижу, как "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Команда играет в другой футбол — более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он проделывает в "Динамо". У нас есть в команде люди, включая меня, которые анализируют матчи соперника. С этим никаких проблем нет.

"Динамо" и "Ференцварош" — не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против "Ювентуса", "Барселоны", завтра должны показывать более качественный футбол.