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Интер и Шахтер рассудят словенцы
Главным будет Славко Винчич
УЕФА назначил арбитров на матч 6-го тура
Главным арбитром матча будет Славко Винчич.
Помогать ему на линиях будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр – Раде Обренович. Вся бригада представляет Словению.
Судья ВАР – Павел Гиль из Польши.
Напомним, что встреча состоится в среду, 9 декабря, и начнется в 22:00.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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