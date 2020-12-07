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Интер и Шахтер рассудят словенцы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Главным будет Славко Винчич

Интер и Шахтер рассудят словенцы
Новина українською

УЕФА назначил арбитров на матч 6-го тура Лиги чемпионов "Интер" – "Шахтер".

Главным арбитром матча будет Славко Винчич.

Помогать ему на линиях будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр – Раде Обренович. Вся бригада представляет Словению.

Судья ВАР – Павел Гиль из Польши.

Напомним, что встреча состоится в среду, 9 декабря, и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (12)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 20:48
Удачі у середу Конті та Зідану!
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+2
-6
amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 21:08
100%
Ответить
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 21:38
"Київ Конті"?
Ответить
+1
-1
amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 21:47
Помню когда то был «супер контік»..))...ещё есть такие?
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 21:51
Конті - це кондитерська фабрика,.що належить дегибанщику Богі Колесу.
0
-2
aleks68
07.12.2020 в 22:08
а как быть с унитазными королями суркисами,которые волею судьбы выбились в хозяева жизни и пол шумок хапнули дЫнамо?они той же .....что и боря колесников.продолжай им лизать тупая жертва аборта
+3
0
aleks68
07.12.2020 в 22:04
такой же удачи во вторник реброву. вдуй им серёжа. по самые помидоры.чтобы всякая мразь не гавкала и удавилась с горя
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 22:07
Так и не гавкай,палишься
0
-2
aleks68
07.12.2020 в 22:10
не я это начал.а гнилая мразь бокасса всем известная тварь.и пусть завтра и прилетит
+2
0
Термит (Киев)
07.12.2020 в 20:39
Ясно. Верим в Гладбах! Шахтеру - удачи, на судей уже не надеемся)
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+3
-3
amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 21:08
Таки да ,без Катюши монзуль туго придётся))))
Ответить
+2
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:13
Та без Андрійка П. та без гангстеріто Л.))
+1
-2


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