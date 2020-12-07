Варга: Если Ференцварош в третий раз выиграет чемпионство, мост через Дунай назовут именем Реброва

Агент главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга рассказал, с каким настроением венгерская команда приехала в столицу Украины на заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится восьмого декабря.

"К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации мне не рекомендовали лететь в Киев на этот матч. Жаль, что не приеду, не увижусь с друзьями и не поддержу венгерскую команду непосредственно на "Олимпийском".

В Венгрии сейчас шутят, что коронавирус хорошо повлиял на местный футбол. Сборная Венгрии попала в финальную часть чемпионата Европы, в Лиге наций команда вышла в лигу А, а "Ференцварош" играет в групповом турнире Лиги чемпионов, принимая у себя лучшие команды мира в лице "Барселоны" и "Ювентуса".

Безусловно, после того как "Ференцварош" сыграл вничью с киевским "Динамо" 2:2 в первом матче, в Киев команда Сергея Реброва отправляется с большим оптимизмом и в хорошем настроении. У "Ференцвароша" есть все шансы и предпосылки также удачно сыграть и на "Олимпийском". Футболисты после матчей с "Барселоной" и "Ювентусом" получили большой опыт. Надо было видеть лицо Роналду, как он радовался, когда итальянцы вырвали победу у "Ференцвароша" в концовке матча. Несмотря на проигрыши, команда Сергея Реброва выглядела в матчах с грандами вполне пристойно.

Конечно, будущее Сергея Реброва в Будапеште не зависит от того, получит ли команда по итогам матча с "Динамо" путевку в весенний плей-офф Лиги Европы. Нет никаких предпосылок расставаться с тренером, который выигрывает дважды подряд чемпионский титул и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Если команда под руководством Реброва выиграет в третий раз чемпионский титул, к чему она близка, мост через Дунай в Будапеште назовут его именем. Сергея ценят, любят и уважают в "Ференцвароше", он остается главным тренером, тем более, что у него еще на два года действующий контракт с клубом, хотя в футболе никогда нельзя говорить "никогда", - сказал Варга.