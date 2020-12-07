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МЮ поехал на ключевую игру в Лейпциг без звездных форвардов

Лига Чемпионов
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Кавани и Марсьяль травмированы

МЮ поехал на ключевую игру в Лейпциг без звездных форвардов
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Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани не помогут "МЮ" в важнейшем матче 6-го тура Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

По словам тренера "Красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера, "у обоих футболистов небольшие мышечные повреждения, поэтому с командой они не полетели".

С другой стороны, вернулись после повреждений вратарь Давид де Хеа и защитник Люк Шоу. Испанец завтра с вероятностью 99% выйдет в основе.

Отметим, что на счету Марсьяля 11 матчей и 2 гола в текущем сезоне. Кавани выходил на поле 10 раз и забил 3 мяча.

В Германии "МЮ" необходимо не проиграть. После 5 туров у команды Сульшера, "ПСЖ" и "Лейпцига" по 9 очков, и поражение в Германии будет означать для англичан вылет в Лигу Европы, если, конечно, Париж в параллельной игре не уступит "Башакшехиру", во что верится с трудом.

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В статье: Эдинсон Кавани Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг
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Источник:
BT Sport

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