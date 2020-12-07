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Лэмпард рассказал, когда Кепа снова выйдет в старте

Лига Чемпионов
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Спойлер - уже совсем скоро

Лэмпард рассказал, когда Кепа снова выйдет в старте
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции заявил, что выпустит Кепу Аррисабалагу в старте на завтрашний матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Краснодара".

"Я собираюсь выпустить Кепу в основе. Он блестяще тренировался и вел себя безукоризненно все последнее время", - заявил тренер.

Также Лэмпард поведал, что против россиян "Челси" сыграет без травмированных Хакима Зийеха и Каллума Хадсона-Одои. По марокканцу больше информации будет уже через несколько часов, он как раз проходит обследование.

Кепа потерял место в старте после череды ляпов и прихода из "Ренна" Эдуара Менди в начале сезона. В текущем сезоне он выходил на поле трижды - и всякий раз пропускал голы.

Ранее "Челси" уже гарантировал себе место в плей-офф ЛЧ, поэтому вероятные оплошности испанского голкипера уже никак не навредят турнирному положению лондонцев.

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В статье: Челси (Лондон) "Краснодар" Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
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Источник:
Football.London

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