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Дракслер готовится к Башакшехиру, Икарди и Сарабия - нет

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Свежие новости из вечно переполненного лазарета "ПСЖ"

Дракслер готовится к Башакшехиру, Икарди и Сарабия - нет
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Юлиан Дракслер, не игравший с 24 октября, вернулся в общую группу "ПСЖ" и готовится к завтрашнему матчу 6-го тура Лиги чемпионов против "Башакшехира".

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал наставник Парижа Томас Тухель. По его словам, "Юлиан готов еще не на 100%, поэтому его участие в игре под вопросом".

А вот Мауро Икарди и Пабло Сарабия против турок точно не сыграют - первый залечивает травму приводящей мышцы, второй - лодыжки.

В то же время Неймар, Маркиньос, Кимпембе и Верратти, недавно вернувшиеся на поле, в полном порядке и готовы играть.

"ПСЖ" для выхода в плей-офф ЛЧ необходимо обязательно побеждать "Башакшехир". Первый матч между командами в Турции завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

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В статье: Мауро Икарди Юлиан Дракслер Пабло Сарабия Пари Сен-Жермен (Париж) Башакшехир
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Источник:
L'Equipe

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