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Додо: Если их это будет устраивать, Реал и Боруссия М могут расписать ничью
Это нормальная игровая стратегия
Бразильский защитник "
- В Италии говорят о возможном "бисквите" между "Реалом" и "Боруссией" Менхенгладбах ...
- "Бисквит"? А это что такое?
- Это когда две команды согласовывают результат, подстраиваются во время матча, если результат будет устраивать обоих. Как думаешь, Мадрид и Гладбах могут так сделать?
- Дело в том, что команды играют одновременно. Конечно, мы будем обращать внимание на то, что происходит в другом матче, на то, что тренер или другие игроки будут говорить нам со скамейки запасных. Если они сыграют вничью или выиграет Гладбах, это наверняка повлияет на нас, потому что в таком случае нам надо будет просто не проиграть. А если нам скажут, что "Реал" побеждает, то и мы должны в таком случае победить.
- Как думаешь, в какой-то момент "Реал" и "Боруссия" могут согласиться на ничью и прекратить атаковать?
- Конечно, они могут согласиться на ничью! Болельщиков нет, общение со скамейки запасных очень четкое. Мы тоже обязательно прислушаемся к тому, что нам говорят, и будем следить за секундомером. Это нормальная игровая стратегия.
Напомним, что перед последним туром в группе B "Боруссия" набрала 8 очков, "Шахтер" и "Реал" - по 7, и "Интер" - 5.
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