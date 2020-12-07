Додо: Если их это будет устраивать, Реал и Боруссия М могут расписать ничью

Бразильский защитник " Шахтера " Додо рассказал о решающем матче с "Интером", а также о варианте, когда "Реал" и "Боруссия" М могут "расписать" ничью, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

- В Италии говорят о возможном "бисквите" между "Реалом" и "Боруссией" Менхенгладбах ...

- "Бисквит"? А это что такое?

- Это когда две команды согласовывают результат, подстраиваются во время матча, если результат будет устраивать обоих. Как думаешь, Мадрид и Гладбах могут так сделать?

- Дело в том, что команды играют одновременно. Конечно, мы будем обращать внимание на то, что происходит в другом матче, на то, что тренер или другие игроки будут говорить нам со скамейки запасных. Если они сыграют вничью или выиграет Гладбах, это наверняка повлияет на нас, потому что в таком случае нам надо будет просто не проиграть. А если нам скажут, что "Реал" побеждает, то и мы должны в таком случае победить.

- Как думаешь, в какой-то момент "Реал" и "Боруссия" могут согласиться на ничью и прекратить атаковать?

- Конечно, они могут согласиться на ничью! Болельщиков нет, общение со скамейки запасных очень четкое. Мы тоже обязательно прислушаемся к тому, что нам говорят, и будем следить за секундомером. Это нормальная игровая стратегия.

Напомним, что перед последним туром в группе B "Боруссия" набрала 8 очков, "Шахтер" и "Реал" - по 7, и "Интер" - 5.