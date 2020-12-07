Нагельсманн: Первый матч против МЮ многому нас научил

Главный тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал предстоящий матч против "МЮ".

"Первый матч многому нас научил. Нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении.

"МЮ" очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников "Юнайтед".

Недавно "МЮ" доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу. Так что борьба будет продолжаться до финального свистка.

Мы очень хотим пробиться в плей-офф. Нужно биться изо всех сил за эти три очка", - приводит слова немецкого специалиста сайт УЕФА.