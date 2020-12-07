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Нагельсманн: Первый матч против МЮ многому нас научил

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник запомнил 0:5

Нагельсманн: Первый матч против МЮ многому нас научил
UA-Футбол
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Главный тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал предстоящий матч против "МЮ".

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"Первый матч многому нас научил. Нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении.

"МЮ" очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников "Юнайтед".

Недавно "МЮ" доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу. Так что борьба будет продолжаться до финального свистка.

Мы очень хотим пробиться в плей-офф. Нужно биться изо всех сил за эти три очка", - приводит слова немецкого специалиста сайт УЕФА.

Отметим, что для выхода в 1/8 финал "быкам" нельзя проигрывать.

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В статье: Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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