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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Интером дали негативный результат
Во вторник делегация горняков вылетает в Милан
Перед выездным матчем 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" "
Все полученные результаты – отрицательные.
Напомним, что поединок "Интер" – "Шахтер" состоится в среду, 9 декабря, и начнется в 22:00.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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