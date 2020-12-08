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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Интером дали негативный результат

Лига Чемпионов
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Во вторник делегация горняков вылетает в Милан

Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Интером дали негативный результат
Новина українською

Перед выездным матчем 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" "Шахтер" сдал тесты на коронавирус.

Все полученные результаты – отрицательные.

Напомним, что поединок "Интер" – "Шахтер" состоится в среду, 9 декабря, и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) коронавирус
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