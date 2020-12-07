  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тяжелы новости для Конте

Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников
UA-Футбол
Новина українською

Уже в среду "Интер" примет "Шахтер" в решающем для себя матче Лиги Чемпионов. За два дня до игры у команды Конте начались проблемы.

Читайте такжеК Шахтеру готовы. Интер - Болонья 3:1. Видео голов и обзор матча

По данным Sky Sports Italia, сразу два полузащитника рискуют пропустить игру - Артуро Видаль и Николо Барелла. Первый пропустил тренировку, а у второго проблемы с лодыжкой. Вероятно, что в старте выйдет Эриксен.

Отметим, что "Интеру" нужно обязательно побеждать, чтобы избежать в группе последнего места.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артуро Видаль Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
08.12.2020 в 01:06
Пускають дим
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...