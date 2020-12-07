Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников

Уже в среду "Интер" примет "Шахтер" в решающем для себя матче Лиги Чемпионов. За два дня до игры у команды Конте начались проблемы.

По данным Sky Sports Italia, сразу два полузащитника рискуют пропустить игру - Артуро Видаль и Николо Барелла. Первый пропустил тренировку, а у второго проблемы с лодыжкой. Вероятно, что в старте выйдет Эриксен.