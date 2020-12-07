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Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников
Тяжелы новости для Конте
Уже в среду "Интер" примет "Шахтер" в решающем для себя матче Лиги Чемпионов. За два дня до игры у команды Конте начались проблемы.
По данным Sky Sports Italia, сразу два полузащитника рискуют пропустить игру - Артуро Видаль и Николо Барелла. Первый пропустил тренировку, а у второго проблемы с лодыжкой. Вероятно, что в старте выйдет Эриксен.
#ChampionsLeague | #Inter, problemi per #Barella: rischia di saltare la sfida con lo #Shakhtar https://t.co/hwvW8NCelb— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 7, 2020
Отметим, что "Интеру" нужно обязательно побеждать, чтобы избежать в группе
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