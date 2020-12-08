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Игорь Жабченко: Думаю, динамовцы уже забыли, что их устраивает ничья в игре с Ференцварошем

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эксперт уверен, что "Динамо" фаворит противостояния с чемпионом Венгрии

Игорь Жабченко: Думаю, динамовцы уже забыли, что их устраивает ничья в игре с Ференцварошем
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник "Динамо" и экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился мнением о шансах киевлян в решающем матче Лиги чемпионов за выход в Лигу Европы против венгерского "Ференцвароша"

"Динамо" должно выходить на поле только с одной мыслью - о победе. "Ференцварош" по зубам киевлянам, ибо класс наших игроков по уровню выше, чем у венгров. Главное, не допускать ошибок второго тайма первой встречи, где ведя в счете 2:0, видимо, посчитали себя победителями, расслабились и отказались от навязывания борьбы, за что и поплатились. Ведь игра давалась, была полностью под нашим контролем, но все перевернулось после перерыва.

Матч на "Олимпийском" сродни финалу, поэтому должны выйти сконцентрированными и заряженными на борьбу с первой и до последней минуты. Тогда можно ждать положительного результата. Тут даже нет необходимости настраивать ребят. Хотя динамовцев устраивает любая ничья, кроме 3:3, думаю, об этом они уже забыли до начала матча. Задача одна – пройти в Лигу Европы. Хотя обычно до игры всегда говорят, что шансы команд 50 на 50, но у "Динамо" они выше.

Что можно сказать о сопернике? Затрудняюсь выделить его сильные стороны, но в обороне есть недостатки, и этим динамовцы должны воспользоваться. Думаю, венгры будут играть осторожно, от обороны, выжидая своего шанса в контратаках. Несмотря на то, что им нужна только победа, они не будут раскрываться.

В первом матче Ребров удачно использовал замены, футболисты, вышедшие на поле, достаточно креативно вошли в игру, а мы не были к этому готовы. Плюс, удаление Сидорчука многое сломало в действиях команды. Вот что больше всего запомнилось из того поединка. В любом случае "Динамо" сильнее, и верю, оно должно победить 2:0 или 2:1. Желаем им успеха".

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится во вторник, 8 декабря. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Даманский (Харьков)
08.12.2020 в 09:56
Все почему-то уверены, что Динамо сильнее Ференцвароша и просто обязано проходить в евровесну. Сколько раз уже мы наступали на эти грабли?! Ой, чует мое сердце, мы накануне грандиозного шухера... Вот будет смеху, если Шахтер проползет на пузе в ЛЧ, А Динамо!!!! строевым шагом!!! при подавляющем преимуществе!!! ну и с удалением (куда ж без него)....Чур меня!!!!
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