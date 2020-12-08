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"История". Барселона анонсировала матч с Ювентусом с помощью эпичного арта с Месси и Роналду

Лига Чемпионов
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Криштиану, конечно же, немного подстегнули

"История". Барселона анонсировала матч с Ювентусом с помощью эпичного арта с Месси и Роналду
Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" анонсировала поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом". На изображении можно заметить Лионеля Месси и Криштиану Роналду – аргентинец и португалец сидят на чердаке напротив друг друга и рассматривают старые фотографии.

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Антураж соответствующий – мячи, бутсы, постеры, различные коробки с вещами, плавно подводящие к подписи публикации: "История". Отметим, что над головой Месси можно увидеть акроним GOAT (прим. ред. UA-Футбол – Greatest Of All Time, "величайший за все времена").

Напомним, поединок состоится сегодня, 8 декабря, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Обе команды уже оформили выход в плей-офф.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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