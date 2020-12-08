Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян

Экс-игрок " Динамо " Владимир Онищенко рассказал, чего он ждет от поединка группового раунда Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (сегодня в 22:00).

Немного обидно, что команды с такой богатой историей вынуждены вести борьбу только за продолжение выступлений в Лиге Европы. Но ничего не поделаешь, таковы реалии. Еще три года назад в одном из интервью я предупреждал, что не стоит петь дифирамбы динамовской молодежи, она прогрессирует не так быстро, как того бы хотелось.

Отсюда и большие недавние поражения от других участников группового турнира - "Ювентуса" и "Барселоны". Тем не менее, в этом противостоянии я предпочитаю динамовцам, прежде всего потому, что у них больше международного опыта. Надеюсь, что это поколение "Динамо" вдохновит победа их предшественников над "Ференцварошем" в финале Кубка кубков в 1975 году, когда мне удалось оформить "дубль".

Хотя, повторяю, поединок будет сложным для обеих команд. Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров доказал свою профпригодность, когда стал у руля "Ференцвароша". Ведь главный критерий в работе - результат, а будапештский гранд под его руководством резко добавил, не только вновь стал сильнейшей командой Венгрии, но и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Добавили и еще два наши представители в "Ференцвароше" - Александр Зубков и Игорь Харатин, которые все увереннее выступают за сборную Украины.

Однако я верю в "Динамо", надеюсь, что киевляне не повторят ошибок, допущенных в первом матче в Будапеште, когда выигрывали - 2:0, но позволили хозяевам уйти от поражения. Свое профессиональное отношение к делу нужно демонстрировать от стартового свистка арбитра до финального.