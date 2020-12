Есть те, кто не играл с июня – Куман огласил заявку Барселоны на матч с Ювентусом

Пресс-служба "Барселоны" огласила список игроков, которые смогут принять участие в матче с "Ювентусом" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Отметим, что в состав "сине-гранатовых" вернулся защитник команды Самуэль Умтити – он не играл с июня. Вся заявка выглядит следующим образом:

Тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Месси, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Де Йонг, Умтити, Фирпо, Пенья, Мингеса, Конрад

Твиттер каталонцев даже решил подшутить над французом: "То чувство, когда через 161 день ты возвращаешься в состав".

???? That feeling when you’re back in the match squad after 1️⃣6️⃣1️⃣ days. ???? pic.twitter.com/SMhxXUiXZO