Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть те, кто не играл с июня – Куман огласил заявку Барселоны на матч с Ювентусом
Рональд уже скоро встретится с Пирло, а Лео с Роналду
Пресс-служба "Барселоны" огласила список игроков, которые смогут принять участие в матче с "Ювентусом" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Отметим, что в состав "сине-гранатовых" вернулся защитник команды Самуэль Умтити – он не играл с июня. Вся заявка выглядит следующим образом:
Тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Месси, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Де Йонг, Умтити, Фирпо, Пенья, Мингеса, Конрад
???? SQUAD LIST!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
???? #BarçaJuventus pic.twitter.com/LIfvlS0VOv
Твиттер каталонцев даже решил подшутить над французом: "То чувство, когда через 161 день ты возвращаешься в состав".
???? That feeling when you’re back in the match squad after 1️⃣6️⃣1️⃣ days. ???? pic.twitter.com/SMhxXUiXZO— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
Популярное сейчас
- Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян
- Динамо - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022
- Сабо: В матче Динамо - Ференцварош буду поддерживать команду Реброва
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Новости по теме
- 12:41 Прогнозы на футбол Месси против Роналду. Барселона – Ювентус. Анонс и прогноз матча
- 10:30 Зарубежные "История". Барселона анонсировала матч с Ювентусом с помощью эпичного арта с Месси и Роналду
- 23:25 Зарубежные Уже отправляли скаутов. Барселона серьезно интересуется 21-летним форвардом Бенфики