Есть те, кто не играл с июня – Куман огласил заявку Барселоны на матч с Ювентусом

Пресс-служба "Барселоны" огласила список игроков, которые смогут принять участие в матче с "Ювентусом" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Отметим, что в состав "сине-гранатовых" вернулся защитник команды Самуэль Умтити – он не играл с июня. Вся заявка выглядит следующим образом:

Тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Месси, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Де Йонг, Умтити, Фирпо, Пенья, Мингеса, Конрад

Читайте также Барселона рассматривает возможность приобретения замены для Жерара Пике

Твиттер каталонцев даже решил подшутить над французом: "То чувство, когда через 161 день ты возвращаешься в состав".