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Есть те, кто не играл с июня – Куман огласил заявку Барселоны на матч с Ювентусом

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Рональд уже скоро встретится с Пирло, а Лео с Роналду

Есть те, кто не играл с июня – Куман огласил заявку Барселоны на матч с Ювентусом
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Пресс-служба "Барселоны" огласила список игроков, которые смогут принять участие в матче с "Ювентусом" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Отметим, что в состав "сине-гранатовых" вернулся защитник команды Самуэль Умтити – он не играл с июня. Вся заявка выглядит следующим образом:

Тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Месси, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Де Йонг, Умтити, Фирпо, Пенья, Мингеса, Конрад

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Твиттер каталонцев даже решил подшутить над французом: "То чувство, когда через 161 день ты возвращаешься в состав".

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В статье: Лионель Месси Ювентус (Турин) Рональд Куман Барселона Самюэль Умтити
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