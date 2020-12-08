Калиниченко: Противостояние Луческу и Реброва вышло на межгалактический уровень

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко поделился прогнозом на матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".

Дело в том, что соперники имеют по одному очку в активе. Они имеют одинаковые шансы на выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Пока по дополнительным показателям выше стоит "Динамо".

Киевляне, на мой взгляд, являются фаворитом в этой встрече. Хотя прямо на межгалактический уровень вышло противостояние Луческу и Реброва. С большим накалом все будет решаться для их команд в последнем туре.

Очень интересно будет посмотреть эту игру. Оба клуба будут сражаться до последнего за победу. В этой Лиге чемпионов "Динамо" очень мало забивает и много пропускает. Впрочем, подобное можно и сказать про "Ференцварош". Хотя такова судьба слабых команд в группах смерти. Конечно, трудно играть на равных с лучшими командами Испании и Италии.

Нет у меня точной уверенности в победе "Динамо". Хотя в домашнем чемпионате оно лидирует, показывает хороший, результативный футбол. Даже несмотря на удаление в последнем матче киевлян с "Мариуполем", они все равно победили. На игру с "Ференцварошем" им нужно правильно настроиться и собраться.

Венгерский клуб тоже лидирует в своем чемпионате. Имеет он уже небольшую серию побед там. Хотя, считаю, что в украинской Премьер-лиге все-таки конкуренция и борьба за лидерство чуть выше, чем в венгерской лиге.

Буду верить в "Динамо" в этом матче. Команда Реброва, конечно, тоже имеет шансы на успех. Но все-таки отдаю предпочтение киевлянам.