Итальянские хроники Шахтера. Счастливый ли для горняков город Милан

Накануне выездного поединка "Шахтера" с миланским "Интером", который станет для "горняков" (впрочем, как и для их соперника) решающим в нынешней Лиге чемпионов, мы вспоминаем некоторые из предыдущих визитов "оранжево-черных" на Апеннины.

И ЛЕВ ЯШИН В ПОМОЩЬ…

Италию "Шахтер" открыл для себя в самом конце 1975-го года. "Горняки" провели на Апеннинах два товарняка – 17-го декабря выиграли (2:1) у "Чезены", занимавшей тогда вторую строчку в серии А, а на следующий день сыграли вничью (1:1) с занимавшей четвертое место "Болоньей".

В октябре 1976-го "Шахтер" совершил мини-турне по Сардинии, которое прошло в рамках дней СССР в Италии. 3-го октября "горняки" сыграли календарный матч чемпионата страны в Ереване (уступили "Арарату" на последних минутах 0:1), и прямо оттуда, не заезжая домой, вылетели в Италию. Возглавлял советскую спортивную делегацию знаменитый вратарь Лев Яшин, которого на Сардинии очень тепло принимали.

6-го октября на стадионе "Сан-Элия" в Кальяри "Шахтер" провел товарищеский матч с одноименным клубом. Поединок, собравший около 20-и тысяч зрителей, прошел под вывеской прощального матча легенды сардинского клуба и сборной Италии Луиджи Ривы (хотя сам Рива участия в нем не принимал). "Шахтер" победил 4:2 благодаря дублю Резника и голам Роговского и Шевлюка.

8-го октября состоялась еще одна игра – в городке Куарту-Сант-Элена "оранжево-черные" провели спарринг с одноименной любительской командой. Встреча прошла на гаревом поле, а потому наставник "горняков" Владимир Сальков решил поберечь некоторых футболистов основы, зато в качестве полевых игроков использовал даже тренеров Михаила Калинина и Владимира Онисько. В итоге гости одержали весьма скромную победу 1:0, единственный гол записал на свой счет Валерий Шевлюк.

А уже через полтора месяца состоялось и первое еврокубковое свидание "Шахтера" с итальянским клубом. И сразу с "Ювентусом"! Поединок прошел 24-го ноября 1976-го года на "Стадио Комунале" (ныне – Олимпийский стадион) в Турине в рамках 1/8-й Кубка УЕФА. "Горняки" не имели никакого представления о сопернике – никому из тренерского штаба дончан не удалось выехать в Италию, чтобы посмотреть в деле "Старую Синьору" Джованни Трапаттони. И тогда Владимир Сальков сумел договориться в спорткомитете о вылете команды на Апеннины за трое суток до игры – чтобы всем вместе посетить поединок "Юве" в серии А против "Вероны" и вживую понаблюдать за игрой будущего соперника. Были уже заказаны и билеты на этой матч, но вот незадача — авиарейс из Москвы (о чартерах тогда никто и не слышал) по метеоусловиям задержали на пару часов, и в Турине борт приземлился, когда игра уже началась. В итоге, посмотреть на соперника так и не удалось.

Накануне матча нелепую травму получил центрбек "Шахтера" Горбунов: дома опрокинул на себя кастрюльку с кипящей кашей (поговаривали, что Валерий сделал это не сам – якобы, "помогла" супруга в ходе семейной ссоры) и был госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. "На любую другую позицию мы бы подобрали подходящую замену, но только не на эту, – сокрушался тогда Сальков. – Игра нашей обороны во многом зависела от Горбунова". В итоге место в центральной зоне защиты тренеры доверили Яремченко, а справа играл номинальный опорный полузащитник Рудаков (ему противостоял знаменитый Беттега). Несыгранность обороны вкупе с незнанием соперника привели к итоговым 0:3.

В дальнейшем дончане еще трижды после выездных еврокубковых дуэлей с итальянскими командами покидали поле битвы на щите, уступив "Виченце" (сезон-1997/98), "Лацио" (2000/01) и "Милану" (2004/05). А впервые не проиграть в официальном матче на Апеннинах "оранжево-черным" удалось в поединке квалификации Лиги чемпионов-2005/06 в противостоянии с… "Интером".

15 ЛЕТ НАЗАД НА "САН-СИРО"

Справедливости ради нужно сказать, что "Шахтер" тогда прилетел в Милан после 0:2 в домашней игре, а потому в ответном матче у "нерадзурри" не было какой-то сверхмотивации на обязательную победу. Не особо возбудил тот поединок и итальянские СМИ. На предматчевую пресс-конференцию Мирчи Луческу явились тогда не более полудюжины представителей итальянских печатных изданий и ТВ. "Видимо, они уже знают результат завтрашнего матча", – пошутил по этому поводу румынский наставник "горняков".

Интересно, что тот поединок на "Сан-Сиро" (он же "Джузеппе Меаца") тоже проходил при пустых трибунах – в качестве наказания за беспорядки на игре 1/4-й финала предыдущей ЛЧ с "Миланом" на арене был введен 4-матчевый мораторий для зрителей. Однако около двух тысяч тиффози все же пришли к стадиону поболеть за свою команду – для них рядышком с "Сан-Сиро" был установлен большой экран. Устроенное болельщиками "нерадзурри" шумовое оформление долетало оттуда в чашу стадиона и произвело неизгладимое впечатление. А руководители "Интера" в знак солидарности с поклонниками своей команды пришли на игру не в строгих костюмах, а в черно-синих клубных футболках – с номерами и фамилиями игроков. Босс миланцев Массимо Моратти проявил наибольшую прозорливость, выбрав майку с двадцаткой на спине – номером Альваро Рекобы, который и открыл счет в том поединке. Впрочем, не прошло и четверти часа, как "горняк" Элано забил в ответ, и две единички на табло дожили до финального свистка. Итоговая ничья одним принесла моральное удовлетворение, а других вывела в групповой турнир Лиги чемпионов.

ГОД НАЗАД НА "САН-СИРО"

Свой предыдущий вояж в Италию "Шахтер" совершил чуть более года назад, и тоже на миланский "Сан-Сиро" – именно там проводила свои домашние поединки в прошлом евросезоне "Аталанта". То рандеву с "бергамасками", за которым с трибуны наблюдали тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник "оранжево-черных" Мирча Луческу, завершилось невероятной волевой викторией "горняков" – 2:1. Притом, что начиналось все для нашего клуба очень невесело: за первые полчаса Тайсон и Ко ни разу не пробили по хозяйским воротам. У итальянцев же, поддерживаемых ревущими фанатами, Иличич не реализовал пенальти (судья Тобиас Штилер назначил его после консультаций со своим видеассистентом, работавшим с системой VAR), Пашалич проверил на прочность штангу, а Сапата – крепость сетки, головой вколотив мяч в ворота Пятова. Лишь после этого "Шахтер" вспомнил, что умеет не только обороняться, но и атаковать. И на перерыв команды уходили при равенстве в счете – Алан Патрик чудо-пасом вывел Мораеса один на один, и тот все сделал мастерски. Дончане могли еще забить и "гол в раздевалку", но Марлос со штрафного лишь качнул перекладину.

Во втором тайме борьбы было гораздо больше, чем осмысленных действий. Штилер то и дело останавливал игру из-за того, что кому-то из игроков требовалась медицинская помощь. Чем ближе к концовке встречи, тем все больше нервничали у кромки тренеры обеих команд. Гасперини так вообще перестал замечать границы технической зоны, выбегая за ее пределы на несколько метров. Казалось, еще чуть-чуть – и он сам выскочит на поле помогать своим подопечным. Видимо, алленаторе хозяев что-то предчувствовал – и предчувствия его не обманули. На 5-й (!) компенсированной минуте два джокера Каштру – Додо и Соломон – провели стремительную контратаку. Бразилец протянул мяч по правому флангу и отдал в центр на израильтянина, который продавив защитника, аккуратно пробил под левую штангу. И вы, наверняка, еще не забыли, какие эмоции вызвал этот гол у комментатора "Футболов" Кирилла Круторогова.

А какие эмоции подарит нам вечер среды? Ждать осталось совсем недолго.