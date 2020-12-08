Конте: У нас нет другого выбора, кроме как обыгрывать Шахтер

Главный тренер "Интера" Антонио Конте на переметчивой пресс-конференциии поделился ожиданиями от матча с " Шахтером ".

– Первый матч, когда сыграли 0:0? Мы не чувствуем того же настроения, что было тогда. Завтра нам нужно заработать три очка, тогда у нас не будет никакого плохого настроения. Ситуация в полузащите, конечно, не лучшая, но нужно провести определенный анализ, сделать наилучший выбор и выступить как можно лучше.

– В Мадриде говорят, что не будут договариваться с "Боруссией" о результате, который их устроит. Насколько вам как тренеру важно сейчас зарядить свою команду и не думать о параллельной встрече?

– Важен факт: мы должны выиграть завтрашний матч. "Шахтер" – отличная команда. Да, у нас много проблем с составом. Именно потому нам нужно быть сильными. Каким было настроение неделю назад на пресс-конференции перед поединком с "Боруссией"? А сейчас оно лучше. Хотим завтра выиграть – это будет наилучшее решение для нас. Я не переживаю за матч "Реал" – "Боруссия", потому что мы говорим о Лиге чемпионов и серьезных клубах. Надеюсь, медиа также не будут раздувать эту историю. Так лучше для всех, кто будет выходить на поле и играть. Не нужно слушать, как говорят, что какой-то матч решен или не решен заранее. Мы и "Шахтер" будем играть.

– В киевском поединке вас подвела реализация. Можно ли сказать, что 0:0 там не были закономерным результатом?

– Это был очень сложный матч. Мы знаем, что "Шахтер" – отличная команда с прекрасным тренером. У них хорошая техника, они индивидуально сильны, у них есть скорость. Играть с "Шахтером" очень непросто: мы уже в третий раз встречаемся с ними, и каждый поединок – отдельная история. Естественно, хотим завтра выступить хорошо. У нас нет другого выбора: мы выиграли один матч, а "Шахтер" – два. Постараемся добиться положительного результата.

– Видаль сможет завтра сыграть? Что "Интер" потеряет, если нет?

– Нет, не сможет. Рисковать – значит, недолечить его травму. Мы не можем себе этого позволить. Артуро очень опытный футболист высокого уровня. Конечно, неприятно, что он пропустит матч, но мы играли без него и против "Боруссии" М. Будем завтра действовать как единая команда, чтобы не ощущать, что нам кого-то не хватает. Уверен, предстоит интересный матч.

– Что вы чувствуете за день до встречи? Кажется, вы уверены, несмотря на проблемы с составом. Вы работаете с новыми схемами? Наращиваете свой потенциал?

– Считаю, сейчас самое важное – хорошо провести тренировку накануне матча и оценить, в какой форме и готовности футболисты. Эта тренировка очень важна для завтрашней игры, особенно если у нас есть проблемы в одной из линий. Мы должны с уверенностью выйти на поле и преодолеть все препятствия. Если получится, то будет хороший результат.