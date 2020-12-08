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Вербич: Динамо всегда создавало много моментов. Иногда получается их реализовывать, иногда – нет

Лига Чемпионов
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Вингер киевлян надеется, что сегодня у команды с реализацией все будет в порядке

Вербич: Динамо всегда создавало много моментов. Иногда получается их реализовывать, иногда – нет
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Вингер "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги чемпионов против "Ференвароша".

"Ференцварошу" также нужна победа. Будет очень интересно, много борьбы. В первом матче мы хорошо начали, должны были побеждать, но не получилось. Луческу настраивает нас, как на финал. Надо взять три очка и обеспечить себе евровесну

Всегда "Динамо" создавало много моментов. В начале сезона мы три момента создали в матче с "Шахтером" и забили три гола. Иногда так получается, иногда – нет.

Будем стараться больше забивать. Вы сами видели, что в матче с "Барселоной" у нас было много моментов. С "Ювентусом" был хороший первый тайм. Хороший момент не использовали.

Мы стараемся забивать. Наверное, нужно быть более спокойными перед воротами", – сказал Вербич.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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