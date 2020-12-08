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Вербич: Динамо всегда создавало много моментов. Иногда получается их реализовывать, иногда – нет
Вингер киевлян надеется, что сегодня у команды с реализацией все будет в порядке
Вингер "
"Ференцварошу" также нужна победа. Будет очень интересно, много борьбы. В первом матче мы хорошо начали, должны были побеждать, но не получилось. Луческу настраивает нас, как на финал. Надо взять три очка и обеспечить себе евровесну
Всегда "Динамо" создавало много моментов. В начале сезона мы три момента создали в матче с "Шахтером" и забили три гола. Иногда так получается, иногда – нет.
Будем стараться больше забивать. Вы сами видели, что в матче с "Барселоной" у нас было много моментов. С "Ювентусом" был хороший первый тайм. Хороший момент не использовали.
Мы стараемся забивать. Наверное, нужно быть более спокойными перед воротами", – сказал Вербич.
Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет
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