Вербич: Динамо всегда создавало много моментов. Иногда получается их реализовывать, иногда – нет

Вингер " Динамо " Беньямин Вербич поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги чемпионов против "Ференвароша".

"Ференцварошу" также нужна победа. Будет очень интересно, много борьбы. В первом матче мы хорошо начали, должны были побеждать, но не получилось. Луческу настраивает нас, как на финал. Надо взять три очка и обеспечить себе евровесну

Всегда "Динамо" создавало много моментов. В начале сезона мы три момента создали в матче с "Шахтером" и забили три гола. Иногда так получается, иногда – нет.

Будем стараться больше забивать. Вы сами видели, что в матче с "Барселоной" у нас было много моментов. С "Ювентусом" был хороший первый тайм. Хороший момент не использовали.

Мы стараемся забивать. Наверное, нужно быть более спокойными перед воротами", – сказал Вербич.