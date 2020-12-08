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Мазрауи, Тальяфико и Нерес могут сыграть в матче с Аталантой
Об этом рассказал наставник команды
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Он выразил надежду, что защитники Николас Тальяфико, Нуссир Мазрауи, а также нападающий Давид Нерес смогут сыграть, восстановившись после травмы.
"Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу. Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть. Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения", — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Матч "Аякс" — "Аталанта" состоится 9 декабря.
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