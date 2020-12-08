Мазрауи, Тальяфико и Нерес могут сыграть в матче с Аталантой

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Он выразил надежду, что защитники Николас Тальяфико, Нуссир Мазрауи, а также нападающий Давид Нерес смогут сыграть, восстановившись после травмы.

"Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу. Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть. Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения", — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Матч "Аякс" — "Аталанта" состоится 9 декабря.