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Сидорчук: Будет тяжело. И на нас, и на Ференцварош будет давить результат

Лига Чемпионов
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Капитан Динамо ожидает очень тяжелой игры

Сидорчук: Будет тяжело. И на нас, и на Ференцварош будет давить результат
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в комментарии ТК "Футбол" поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 6-го утра Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на "Ференцварош" будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Из-за этого может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень тяжело", - подытожил Сергей Сидорчук.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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