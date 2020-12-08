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Сидорчук: Будет тяжело. И на нас, и на Ференцварош будет давить результат
Капитан Динамо ожидает очень тяжелой игры
Капитан "
"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на "Ференцварош" будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Из-за этого может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень тяжело", - подытожил Сергей Сидорчук.
Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет
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Источник:ТК Футбол
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