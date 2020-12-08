Сидорчук: Будет тяжело. И на нас, и на Ференцварош будет давить результат

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук в комментарии ТК "Футбол" поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 6-го утра Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на "Ференцварош" будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Из-за этого может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень тяжело", - подытожил Сергей Сидорчук.