Официально: Артуро Видаль не сыграет против Шахтера

Уже завтра донецкий "Шахтер" сыграет против "Интер" в матче Лиги Чемпионов. Миланский клуб потерял из-за травмы полузащитника.

По данным пресс-службы итальянской стороны, у Артуро Видаля растяжение мышц правого бедра, которое помешает ему сыграть в среду. Повреждение было получено в последней игре Серии А.

???? | UPDATE@kingarturo23 underwent a scan on his right thigh ⤵️https://t.co/UtrYzezsYD