Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Артуро Видаль не сыграет против Шахтера
Конте теряет бойца
Уже завтра донецкий "Шахтер" сыграет против "Интер" в матче Лиги Чемпионов. Миланский клуб потерял из-за травмы полузащитника.
По данным пресс-службы итальянской стороны, у Артуро Видаля растяжение мышц правого бедра, которое помешает ему сыграть в среду. Повреждение было получено в последней игре Серии А.
???? | UPDATE@kingarturo23 underwent a scan on his right thigh ⤵️https://t.co/UtrYzezsYD— Inter (@Inter_en) December 8, 2020
Отметим, что также под вопросом выход другого
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян
- Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
- Динамо - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 19:07
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
08.12.2020 в 18:26
Ответить
+2
0
Matu933 (Кировоград)
08.12.2020 в 19:02
Ответить
+2
0
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 19:11
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...