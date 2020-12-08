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Официально: Артуро Видаль не сыграет против Шахтера

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Конте теряет бойца

Официально: Артуро Видаль не сыграет против Шахтера
UA-Футбол
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Уже завтра донецкий "Шахтер" сыграет против "Интер" в матче Лиги Чемпионов. Миланский клуб потерял из-за травмы полузащитника.

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По данным пресс-службы итальянской стороны, у Артуро Видаля растяжение мышц правого бедра, которое помешает ему сыграть в среду. Повреждение было получено в последней игре Серии А.

Отметим, что также под вопросом выход другого основного футболиста.

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В статье: Артуро Видаль Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 19:07
Плохо.. Шансы Шахтёра играть в большинстве уменьшаются.
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+2
0
Po4eson (Одесса)
08.12.2020 в 18:26
Куда бы ещё деть Лукаку?
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+2
0
Matu933 (Кировоград)
08.12.2020 в 19:02
Можно было бы его сломать, как Рамос Салаха, но Лукаку фиг сломаешь)))
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+2
0
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Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 19:11
Сила Лукаки в яйцах, шо том дубе висят. Так шоо...
+2
0


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