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Соломон: У нас такая сложная группа. Если получится выйти в плей-офф, будет здорово

Лига Чемпионов
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Горнякам предстоит сыграть важнейший матч в Милане

Соломон: У нас такая сложная группа. Если получится выйти в плей-офф, будет здорово
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Хавбек "Шахтера" Манор Соломон перед матчем с "Интером" рассказал о целях и задачах "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

- Наша цель - хорошо выступить в Лиге чемпионов. Нам попалась тяжелая группа, но мы хотим попасть в плей-офф. И у нас есть все шансы, хотя будет очень сложно. Я хочу помочь "Шахтеру" выиграть группу или занять второе место. Что касается чемпионата Украины, то я хочу помочь клубу завоевать еще один титул, а также выиграть кубок. Это главные задачи и для нас, и для клуба. И, конечно же, я хочу играть важную роль в сборной Израиля. Думаю, в этом году у меня начало это получаться.

- Выход в 1/8 финала стал бы большим достижением для "Шахтера"?

- Конечно! Если получится, будет здорово. Ведь у нас такая сложная группа: с Менхенгладбахом из четвертой корзины и такими грандами, как "Интер" и "Реал". Но мы верим в себя. Если мы выйдем из группы, это будет невероятно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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