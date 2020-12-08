Наставник Аякса сравнил с финалом матч шестого тура ЛЧ

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг посетил пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против "Аталанты".

"Аталанта" демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, и во втором туре вы видели, к чему это может привести.

Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.

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Отметим, что "Аякс" может расчитывать на выход в 1/8 финала только в случае победы над итальянцами.