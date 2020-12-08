  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Аякса сравнил с финалом матч шестого тура ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Аякса сравнил с финалом матч шестого тура ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Битва за плей-офф

Наставник Аякса сравнил с финалом матч шестого тура ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг посетил пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против "Аталанты".

"Аталанта" демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, и во втором туре вы видели, к чему это может привести.

Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Читайте такжеРасклады перед шестым туром ЛЧ

Отметим, что "Аякс" может расчитывать на выход в 1/8 финала только в случае победы над итальянцами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо) Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...