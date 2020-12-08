Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Аякса сравнил с финалом матч шестого тура ЛЧ
Битва за плей-офф
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг посетил пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против "Аталанты".
"Аталанта" демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, и во втором туре вы видели, к чему это может привести.
Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.
Отметим, что "Аякс" может расчитывать на выход в 1/8 финала только в случае победы над итальянцами.
Популярное сейчас
- Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
- Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
- Пирло придерживается мнения, что у Месси психологические проблемы
- Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО