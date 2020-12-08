  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Каштру: Я предпочитаю думать о победах над Реалом, чем о поражениях от Боруссии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Я предпочитаю думать о победах над Реалом, чем о поражениях от Боруссии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция наставника горняков перед выездным матчем с Интером

Каштру: Я предпочитаю думать о победах над Реалом, чем о поражениях от Боруссии
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции перед поединком 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" пообщался с прессой.

– Перед матчем на вас не давят поражения от гладбахской "Боруссии"? Что вы сделаете, чтобы занять первое место в группе?

– Я предпочитаю думать о победах, которые у нас были с "Реалом", чем о поражениях от "Боруссии", но ни один результат не подействует на завтрашний матч. Мы сконцентрированы не встрече с "Интером". Все, что произошло до сегодняшнего дня, нас не интересует. Мы в группе, где все команды претендуют на выход в 1/8 финала ЛЧ, мы смотрим в том же направлении. Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в этой стадии.

– У "Шахтера" мало моментов, когда нужно проходить насыщенную оборону. Это проблема? Как вы собираетесь ее решать в матче с "Интером"?

– Мы полностью подготовлены к этому матчу и прекрасно понимаем, что нам предстоит играть с очень сложным соперником, который хочет того же, что и мы. Мы должны быть очень аккуратны в обороне и иметь объем работы в атаке, как можно чаще добираться до штрафной соперника. Мои игроки чувствуют себя уверенно. Как психологически, так и во всех остальных аспектах. Как мы будем играть завтра – вы завтра и увидите. Нам еще нужно уточнить некоторые детали.

Читайте такжеИнтер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов

– Вы придумали, что делать с тотальным прессингом "Интера"?

– Да, мы уже полностью отработали все, что связано с завтрашним матчем. Все подготовили. Осталось уточнить некоторые детали.

– В киевском матче с "Интером" у горняков были проблемы в обороне. ВАР помог удержать счет 0:0. Как вы будете останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса?

– Играя против Лукаку и Мартинеса, проблемы есть у каждой команды. Мы очень долго будем искать команды, у которых не будет проблем против такого сильного "Интера". Это даже не проблема, а огромное количество работы, которая завтра предстоит нашим защитникам. Я так же сконцентрирован на нашей работе в атаке, как и в обороне.

После жеребьевки журналисты говорили, что мы не доберемся до 1/8 финала ЛЧ в такой группе. Но нам все-таки еще предстоит последний матч, мы боремся за проход дальше. Это все благодаря фантастической самоотдаче и работе моих игроков.

Атака в лице Лукаку и Мартинеса интересует меня так же, как и наша атака. Мы строили игру, не рассчитывая только на оборону. Как полуфинал ЛЕ, так и матч в Киеве будут совершенно отличаться от завтрашней встречи. Нам предстоит очень агрессивный и интенсивный "Интер", который будет пытаться добраться к нашим воротам. Мы тоже будем это делать со своей стороны. Будет интенсивная, сложная игра, но мы готовы к этому. Результат 0:0 в Киеве показал, что мы далеко не слабая команда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DROP D (Винница)
08.12.2020 в 19:50
Если случится так, что ты пролетишь мимо ЛЕ. То будут именно вспоминать проигрыш от Боруссии
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 19:34
ну и алень! игры с боруссией - лакмусовая бумага твой "работы"!
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
08.12.2020 в 20:04
Это ты так для себя решил?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 20:24
не согласен - аргументируй!
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...