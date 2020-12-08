Каштру: Я предпочитаю думать о победах над Реалом, чем о поражениях от Боруссии

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции перед поединком 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" пообщался с прессой.

– Перед матчем на вас не давят поражения от гладбахской "Боруссии"? Что вы сделаете, чтобы занять первое место в группе?

– Я предпочитаю думать о победах, которые у нас были с "Реалом", чем о поражениях от "Боруссии", но ни один результат не подействует на завтрашний матч. Мы сконцентрированы не встрече с "Интером". Все, что произошло до сегодняшнего дня, нас не интересует. Мы в группе, где все команды претендуют на выход в 1/8 финала ЛЧ, мы смотрим в том же направлении. Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в этой стадии.

– У "Шахтера" мало моментов, когда нужно проходить насыщенную оборону. Это проблема? Как вы собираетесь ее решать в матче с "Интером"?

– Мы полностью подготовлены к этому матчу и прекрасно понимаем, что нам предстоит играть с очень сложным соперником, который хочет того же, что и мы. Мы должны быть очень аккуратны в обороне и иметь объем работы в атаке, как можно чаще добираться до штрафной соперника. Мои игроки чувствуют себя уверенно. Как психологически, так и во всех остальных аспектах. Как мы будем играть завтра – вы завтра и увидите. Нам еще нужно уточнить некоторые детали.

– Вы придумали, что делать с тотальным прессингом "Интера"?

– Да, мы уже полностью отработали все, что связано с завтрашним матчем. Все подготовили. Осталось уточнить некоторые детали.

– В киевском матче с "Интером" у горняков были проблемы в обороне. ВАР помог удержать счет 0:0. Как вы будете останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса?

– Играя против Лукаку и Мартинеса, проблемы есть у каждой команды. Мы очень долго будем искать команды, у которых не будет проблем против такого сильного "Интера". Это даже не проблема, а огромное количество работы, которая завтра предстоит нашим защитникам. Я так же сконцентрирован на нашей работе в атаке, как и в обороне.

После жеребьевки журналисты говорили, что мы не доберемся до 1/8 финала ЛЧ в такой группе. Но нам все-таки еще предстоит последний матч, мы боремся за проход дальше. Это все благодаря фантастической самоотдаче и работе моих игроков.

Атака в лице Лукаку и Мартинеса интересует меня так же, как и наша атака. Мы строили игру, не рассчитывая только на оборону. Как полуфинал ЛЕ, так и матч в Киеве будут совершенно отличаться от завтрашней встречи. Нам предстоит очень агрессивный и интенсивный "Интер", который будет пытаться добраться к нашим воротам. Мы тоже будем это делать со своей стороны. Будет интенсивная, сложная игра, но мы готовы к этому. Результат 0:0 в Киеве показал, что мы далеко не слабая команда.