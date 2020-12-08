Интер - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В группе B Лиги чемпионов накануне решающего тура сложилась любопытная ситуация: все четыре команды всё ещё претендуют на выход в плей-офф турнира. Обеспечила себе выход из группы в какой-то из двух евротурниров только гладбахская "Боруссия".

"Шахтёру", чтобы продлить свою еврокубковую жизнь, нужно в среду обязательно не проигрывать, а победа однозначно выведет "горняков" в 1/8 финала чемпионской лиги. Ничья или же поражение вынудит болельщиков дончан оглядываться на параллельный поединок между "Реалом" и "Боруссией", в котором крайне нежелательно, чтобы мадридцы набирали очки.

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Развязка для подопечных Луиша Каштру наступит в матче против "Интера". Поединок состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро" в среду, 9 декабря и начнётся в 22:00 и ни минутой позже.

В прямом эфире на ТВ встречу можно будет увидеть на канале "Футбол2". Что касается интернет-платформ, то трансляцию матчей на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно смотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv. Также вы сможете увидеть матч на других ОТТ-платформах: Воля ТВ, MEGOGO, oll.tv, Київстар TV, Vodafone TV и других.

Следить за игрой между "Интером" и "Шахтёром" в формате аудио трансляции вы также можете на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол". Это бесплатный онлайн, а также альтернативный комментарий и звук для тех, у кого не будет возможности посмотреть поединок.

Если же вы не сможете следить за игрой в видео или аудио формате, вы можете воспользоваться текстовой трансляцией UA-Футбол здесь, вместе с которой вы не пропустите ни одного события во встрече.