Тайсон: Какой смысл спрашивать, уйду ли я из Шахтера. У меня еще 6 месяцев контракта

Полузащитник " Шахтера " Тайсон на предматчевой пресс-конференции перед поединком ЛЧ с "Интером" ответил на вопросы журналистов.

– Это, может быть, твой последний матч за "Шахтер" в ЛЧ. Какие у тебя эмоции? Или, может быть, ты передумал уходить, возвращаться в Бразилию?

– Я даже не знаю, как ответить. Ухожу я или не ухожу – эта тема очень часто обсуждается. Какой вообще смысл это спрашивать? Я сейчас полностью сконцентрирован на "Шахтере". Это клуб, который помогает мне в течение многих лет. У меня еще 6 месяцев контракта, я буду здесь работать до самого конца. Буду точно так же стараться и работать с такой же отдачей, как делал это на протяжении 5 лет.

Давайте говорить о завтрашнем матче. У нас такая важная встреча, которая может позволить нам пройти дальше. И это в такой сложной группе, в группе смерти. Мы все еще можем выйти в 1/8 финала ЛЧ. Лучше говорить об этом. Я хочу помочь своему клубу, своим партнерам по команде, человеку, который сидит сейчас рядом и помогает мне ежедневно (Луиш Каштру – прим.). Он помогает мне и добрым словом, и расти. Давайте оставим все это на потом, а будем говорить о матче. Я знаю, что сейчас я хочу быть здесь, помогать своей команде, помогать "Шахтеру".

– Будет ли завтра "Шахтер" строить линию из 6 защитников за счет тебя и Тете?

– Если бы мы приехали сюда только обороняться, то это не была бы наша команда, не был бы тот "Шахтер", который показывает свой футбол. Как "Интер" будет от нас обороняться, так и мы будем стараться закрывать наши ворота. Тем не менее мы продемонстрируем и нашу игру в атаке. Это будет очень сложный матч, у обеих команд есть шансы пройти дальше. Обе команды будут бороться до конца. Будем играть так же, как играли с "Реалом". Все решится в деталях. Команда, которая сделает меньше ошибок, пройдет дальше.

– После жеребьевки верили, что будете претендовать на первое место в такой группе? Опишите одним словом выступление "Шахтера" в ЛЧ.

– На каждый матч мы выходим, чтобы пройти дальше, чтобы победить. Другого настроя и быть не может. Очень важно всегда уважать соперника. Многие говорят о деньгах, игроках, суммарной стоимости команд, но не деньги самое главное. У всех этих команд квалифицированные игроки, но и мы демонстрируем очень качественный футбол. Надеемся, что будем продолжать такую же игру, которую показывали до сегодняшнего дня.

Всегда верю в работу своих одноклубников, всегда доверял Мистеру и тренерскому штабу. Мы всегда стараемся выполнять указания тренеров. В некоторых деталях мы можем ошибиться, что-то может не получиться, но это футбол, такое случается. В этом нет ничего страшного. Главное сейчас – отдаваться полностью, уважать соперников и себя и демонстрировать свою игру.