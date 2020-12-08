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Ханси Флик анонсировал возвращение Дэвиса после травмы
Канадец пропустил некоторое время
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик заявил, что Альфонсо Дэвис сыграет в завтрашней игре против "Локомотива".
"Альфонсо Дэвис вернулся в строй, и мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме.
Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, и продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.
Отметим, что канадский левый защитник пропустил девять игр своего клуба.
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