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Ханси Флик анонсировал возвращение Дэвиса после травмы

Лига Чемпионов
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Канадец пропустил некоторое время

Ханси Флик анонсировал возвращение Дэвиса после травмы
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик заявил, что Альфонсо Дэвис сыграет в завтрашней игре против "Локомотива".

"Альфонсо Дэвис вернулся в строй, и мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме.

Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, и продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.

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Отметим, что канадский левый защитник пропустил девять игр своего клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис Ханси Флик
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