Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подвел команду за 39 минут. Соболь был удален в матче ЛЧ
Теперь будет тяжело рассчитывать на плей-офф
В матче Лиги Чемпионов бельгийский "Брюгге" отправился в гости к "Лацио". Гостям нужно было обязательно побеждать, чтобы надеяться на проход дальше.
Читайте такжеРасклады перед шестым туром ЛЧ
К сожалению, подвел команду Эдуард Соболь. Украинский защитник вышел на игру сильно заведенным и заработал две желтые карточки за 39 минут, досрочно покинув поле.
Отметим, что после первого тайма "Брюгге" проигрывает со счетом 1:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
- Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян
- Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
- Динамо - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...