Подвел команду за 39 минут. Соболь был удален в матче ЛЧ

В матче Лиги Чемпионов бельгийский "Брюгге" отправился в гости к "Лацио". Гостям нужно было обязательно побеждать, чтобы надеяться на проход дальше.

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К сожалению, подвел команду Эдуард Соболь. Украинский защитник вышел на игру сильно заведенным и заработал две желтые карточки за 39 минут, досрочно покинув поле.

Отметим, что после первого тайма "Брюгге" проигрывает со счетом 1:2.